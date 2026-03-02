Háború :: 2026. március 2. 22:11 ::

Pakisztán és Afganisztán is kisebb sikerekről számolt be a két ország közötti harcok ötödik napján

A pakisztáni és az afgán biztonsági hatóságok is kisebb sikerekről számoltak be hétfőn, a két ország közötti harcok ötödik napján.

Enajatullah Hvarezmi, az afgán védelmi minisztérium szóvivője bejelentette, hogy az afgán erők "Paktika tartomány határövezetében célba vettek és megsemmisítettek egy pakisztáni harckocsit, amely vaktában lövöldözött Afganisztán irányába".

A szóvivő ezenkívül arról tájékoztatta az afgán közvéleményt, hogy "noha az ellenség repülőgépei időnként továbbra is behatolnak Afganisztán légterébe, aggodalomra nincs ok, mert a tálib harcosok továbbra is megbízhatóan verik vissza őket légvédelmi eszközeikkel". Hozzátette, hogy az afgán erők eddig több mint száz ellenséges katonát megöltek, a pakisztáni hadseregtől elfoglalt hadállások száma pedig meghaladja a 25-öt.

Az afgán rendőrség vasárnap késő este arról számolt be, hogy pakisztáni repülőgépek támadás alá vették az afgán főváros közelében található bagrami légibázist, de a támadást légvédelmi ágyúkkal sikeresen visszaverte az afgán hadsereg, és soraiban sebesülés vagy anyagi kár nem keletkezett.

Pakisztáni biztonsági források arról számoltak be, hogy hadseregük légi- és szárazföldi támadásai során megsemmisítettek lőszerraktárakat és egy dróntárolót Hoszt és Dzsalalábád városok térségében. Attaulla Tarár pakisztáni tájékoztatási miniszter az X-en közölte, hogy a hadsereg a harcok során 435 afgán katonát megölt, 188 hadállást megsemmisített, további 31-et pedig elfoglalt. A megsemmisített afgán harckocsik és tüzérségi ágyúk együttes száma 188, az egyéb hadállások száma pedig 51 - tette hozzá.

A két ország között kiújult ellenségeskedés hátterében az áll, hogy Iszlámábád szerint a kabuli tálib vezetés évek óta nem lép fel elég határozottan az Afganisztán területén bujkáló és onnan akcióba induló terrorcsoportok, főképp a pakisztáni tálibok (Tehrík-i-Talibán Pakistan, TTP) ellen.

Az Afganisztánt irányító tálib vezetés tagadja ezt és azt hangoztatja: továbbra sem engedélyezi pakisztáni célpontok afgán területről való támadását; hozzátéve, hogy nincs köze a szomszédos ország belbiztonsági problémáihoz.

(MTI)