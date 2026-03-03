Háború :: 2026. március 3. 08:12 ::

Az Egyesült Államok rijádi nagykövetségét is eltalálta Irán, de csak kisebb tűz keletkezett

Folytatódtak a támadások a keddre virradó éjszaka és hajnalban a Közel-Keleten az Irán elleni amerikai-izraeli támadás negyedik napján.

Az izraeli hadsereg beszámolója szerint Irán több rakétát indított a zsidó állam felé, de mindegyiket sikerült még a levegőben megsemmisíteni.

Irán eközben több térségbeli országot is célba vett: támadta a szaúdi fővárost, Rijádot, több szíriai várost, köztük Damaszkuszt, illetve Kuvaitvárost és a katari Dohát.

Hajnalban kisebb tűz ütött ki az Egyesült Államok rijádi nagykövetségén dróntámadás következtében. A szaúdi védelmi minisztérium közleménye szerint két drón találta el a diplomáciai épületet, aminek következtében "korlátozott" mértékű tűz ütött ki, és nem túl nagy anyagi kár keletkezett. A nagykövetségen nem tartózkodott senki a támadás idején.

A szaúdi védelmi minisztérium közlése szerint hajnalban 8 drónt sikerült lelőni Rijád közelében.

Donald Trump amerikai elnök egy interjúban az mondta, hogy hamarosan megtudják, mi lesz a válasz a rijádi nagykövetség elleni támadásra.

Az izraeli hadsereg a beszámolója szerint kedd hajnalban megsemmisítette Irán kommunikációs központját Teheránban. A támadás előtt egy órával a hadsereg perzsa nyelven figyelmeztetést tett közzé az X közösségi platformon, felszólítva az Evin negyedben található állami rádió és televízió központjának közelében lakókat otthonaik azonnali elhagyására.

Az izraeli hadsereg hajnalban támadást intézett az Iránbarát Hezbollah síita szervezet bejrúti célpontjai ellen. A hadsereg szerint a Hezbollah katonai létesítményeit, köztük fegyverraktárait célozta. Találat érte továbbá az al-Manar televízióállomást Bejrútban.

Az izraeli hadsereg eközben felszólította a Bejrút déli részén élőket, hogy azonnal hagyják el otthonaikat, mert a térségben légicsapás várható a Hezbollah két létesítménye ellen.

(MTI)