Háború :: 2026. március 3. 19:22 ::

Hezbollah: ha Izrael a konfrontációt keresi, akkor legyen nyílt háború!

Ismét háborúval fenyegette meg Izraelt az Irán támogatását élvező Hezbollah libanoni síita milícia. "Elfogyott a türelmünk" - jelentette ki egy keddi közleményében Mahmúd Komáti, a szervezet egyik magas rangú tisztségviselője.

A Hezbollah hosszú időn át önmérsékletet tanúsított, de a libanoni állam nem képes megvédeni az országot a rendszeres izraeli támadásoktól - írta. "Nem tűrhetjük tovább állampolgáraink megölését és otthonaink lerombolását" - szögezte le. Amennyiben Izrael a konfrontációt keresi, "akkor legyen nyílt háború"! - hangoztatta.

A libanoni egészségügyi minisztérium szóvivője szerint hétfőn és kedden legkevesebb 40 ember vesztette életét és 246-an megsebesültek a légitámadásokban, amelyeket Izrael azzal párhuzamosan indított Libanonban, hogy közben Iránt is támadta az Egyesült Államokkal együtt. Hozzátette, hogy a minisztérium hétfőn tévesen közölte az áldozatszámot, miszerint 52-en haltak volna meg a bombázásokban.

A Hezbollah hétfőre virradóra rakétákkal támadta Izraelt, válaszul Ali Hamenei iráni legfőbb politikai és vallási vezető halálára, aki szombaton az egyik izraeli-amerikai légitámadásban vesztette életét. Megtorlásul a zsidó állam Hezbollah-célpontokat kezdett el támadni Libanonban, elsősorban az ország déli részében és a főváros, Bejrút külvárosaiban. Ezek a térségek a Hezbollah befolyási övezetének számítanak.

Kedden egy izraeli katonai szóvivő bejelentette, hogy az izraeli hadsereg mélyebbre hatol Dél-Libanonban, a Hezbollah jelentette fenyegetés miatt növeli az ütközőzóna szélességét, és felszólította több tucatnyi dél-libanoni település lakosait, hogy hagyják el a térséget. Ezután a légierő délben újra bombázta Bejrút déli külvárosát. "A szélsőségesek parancsnokait vették célba." Az utóbbi napokban több mint 160 Hezbollah-célpontot támadtak Libanonban - tette hozzá a hadsereg.

(MTI nyomán)