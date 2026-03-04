Háború :: 2026. március 4. 19:02 ::

Vészjelzést leadó iráni hadihajó tengerészeit mentette ki a Srí Lanka-i haditengerészet, de sokan meghaltak

Vészjelzést adott le egy iráni hadihajó szerdán Srí Lanka partjai közelében, és a szigetország haditengerészete 32 embert mentett ki a süllyedő hajó mintegy 180 fős legénységéből - közölte a colombói parlamentben a Srí Lanka-i külügyminiszter. Az ország rendőrsége később azt közölte, hogy a legénység 87 iráni tagját holtan húzták ki a vízből. Az amerikai védelmi miniszter bejelentette, hogy a hajót amerikai tengeralattjáró támadta meg.

"Egy amerikai tengeralattjáró elsüllyesztett egy iráni hadihajót, amely azt hitte, hogy nemzetközi vizeken biztonságban van" - jelentette be szerdán a Pentagonban Pete Hegseth. "Ehelyett torpedóval elsüllyesztették" Srí Lanka déli partjainál - tette hozzá.

Vijitha Herath Srí Lanka-i külügyminiszter korábban a parlamentben arról számolt be, hogy az Irisz Dena nevű iráni hajón, amely vészjelzést adott le, mintegy 180 ember tartózkodott. A külügyminiszter további részleteket az esettel kapcsolatban nem osztott meg, de közölte, hogy Srí Lanka megteszi a "szükséges lépéseket". Helyettese nem sokkal később nyilatkozva már 80 halálos áldozatról tett említést.

A Srí Lanka-i rendőrség délután 87 halálos áldozatról tett bejelentést. Közölték azt is, hogy 61 embert még mindig keresnek.

A colombói védelmi minisztérium szóvivője elmondta, hogy az Irisz Dena nevű iráni fregattról azért adtak le vészjelzést, mert süllyedni kezdett. Tájékoztatása szerint a mentésben két hadihajó és egy repülőgép vett részt.

Buddhika Sampath, a Srí Lanka-i haditengerészet szóvivője elmondta, hogy 32 embert, akiket sikerült kimenteni, a déli kikötőváros, Galle kórházába szállították. A mentőakció során számos holttestet emeltek ki a tengerből, de sokakat még eltűntként tartanak számon - tette hozzá.

Sampath közlése szerint a helyszínre érkező mentőhajók nem látták a vészjelzést leadó hajót, csak olajfoltot észleltek. Hozzátette, hogy az incidens Srí Lanka felségvizein kívül történt, de Colombo továbbra is elkötelezett a segítségnyújtás mellett.

"Reméljük, hogy még több embert tudunk megmenteni" - hangsúlyozta.

(MTI)