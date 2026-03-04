Háború :: 2026. március 4. 19:41 ::

Kurdokat támadott az iráni hadsereg Észak-Irakban

Az iráni hadsereg kurd fegyveres csoportok állásait támadta az észak-iraki Kurdisztánban - jelentette be az iráni Forradalmi Gárda szerdán. A tájékoztatás szerint a rakétacsapások "szeparatista" csoportokat vettek célba az autonóm kurd régióban.

Az iráni kurdok iraki száműzetésben működő politikai képviselete, a Kurdisztáni Szabadság Pártja (PAK) azt közölte, hogy Irán három rakétát lőtt ki az egyik táborukra Erbíl közelében, és a támadás következtében egy őr meghalt, további három pedig megsebesült.

Az iráni határhoz közel húzódó, hegyvidéki Kurdisztán régió Irakban hosszú ideje ad otthont az iráni kurd ellenzék több fegyveres mozgalmának. Ezeket a csoportokat Irán terrorszervezetnek tekinti, és azzal vádolja őket, hogy Izrael és a Nyugat érdekeit szolgálják.

Az utóbbi években nagyrészt tartózkodtak a fegyveres akcióktól, de továbbra is folytatták kampányukat az iráni kormányzat ellen, sőt az utóbbi időben, a januári iráni tömegtüntetések idején még inkább hallatták a hangjukat. Február végén a Kurdisztáni Szabad Élet Pártja (PJAK) és négy másik csoport bejelentette, hogy politikai szövetséget köt egymással azzal a céllal, hogy autonómiát szerezzenek Iránban a kurd közösség számára.

Becslések szerint a világon mintegy 30 millió kurd él, a nagyobb közösségek elsősorban Irakban, Iránban, Szíriában és Törökországban.

(MTI)