Háború :: 2026. március 4. 20:34 ::

Trump: Starmer nem egy Churchill

Keir Starmer brit miniszterelnök szerint kérdéses az Irán ellen indított amerikai-izraeli hadműveletek jogi megalapozottsága.

Kemi Badenoch, az ellenzéki Konzervatív Párt vezetője a londoni alsóház szerdai vitanapján kijelentette, hogy az amerikai légierő által az iráni rakétaindító állások ellen intézett támadások a térségbeli brit támaszpontokat is védik.

Badenoch kérdésére, hogy Starmer miért nem engedélyezi a brit királyi légierőnek (RAF) ugyanilyen támadó bevetések végrehajtását, a munkáspárti kormányfő válaszában úgy fogalmazott: nem hajlandó háborúba vinni az Egyesült Királyságot mindaddig, amíg nincs meggyőződve a háború jogi megalapozottságáról és arról, hogy a hadműveletek mögött életképes, átgondolt tervek állnak.

Starmer szerint rendkívül súlyos a helyzet, és egy ilyen helyzetben "hideg fejjel, világos meggondolások mentén" kell cselekedni.

Hozzátette: London lehetővé teszi az Egyesült Államok számára, hogy brit légitámaszpontokról indulva semmisítse meg Irán csapásmérő kapacitásait, emellett az RAF Typhoon és F-35-ös harci repülőgépei Katar és más térségek légterében hajtanak végre folyamatosan védelmi célú bevetéseket, légi csapásmérő eszközöket megsemmisítve.

A konzervatív vezető válaszában úgy fogalmazott: ezzel a hozzáállással a brit miniszterelnök "csak a nyilakat kapdossa el a levegőben, ahelyett, hogy az íjászt állítaná meg".

Kemi Badenoch felidézte, hogy brit légitámaszpontokat is iráni támadások értek, és szavai szerint a teheráni rezsim kifejezett célja brit katonák megölése.

Nagy-Britannia az utóbbi napokban komoly konfliktusba keveredett az Egyesült Államokkal, amiért az iráni háború kezdeti szakaszában nem engedélyezte az amerikai légierőnek brit támaszpontok használatát, és bár a hét elején ezt az álláspontját módosította, a munkáspárti brit kormány azonban továbbra sem hajlandó részt venni iráni támadó hadműveletekben. Keir Starmer a szerdai alsóházi vitában kijelentette, hogy ez az álláspontja változatlan.

Donald Trump amerikai elnök az utóbbi néhány napban többször is személyesen és éles hangon bírálta emiatt a brit miniszterelnököt.

Trump a legnagyobb példányszámú brit napilap, a The Sun washingtoni tudósítójának nyilatkozva a héten kijelentette: lehetséges, hogy Starmer "a muszlim szavazók kegyeit keresi", amikor elutasítja a brit fegyveres erők részvételét az iráni háborúban. Hozzátette: soha nem gondolta volna, hogy az Egyesült Államokat és Nagy-Britanniát hagyományosan összefűző "különleges kapcsolatrendszer olyan súlyos veszélybe kerül, mint most".

Az amerikai elnök nem sokkal korábban, a The Daily Telegraph című konzervatív brit napilapnak nyilatkozva is bírálta Starmert. Ebben a interjúban úgy fogalmazott: nagyot csalódott a brit miniszterelnökben a brit támaszpontok amerikai használatának kezdeti tilalma miatt.

Trump kedden, a Fehér Házban újságíróknak nyilatkozva megismételte, hogy nincs megelégedve Nagy-Britannia hozzáállásával. Kijelentette: miután Nagy-Britannia eleinte nem engedélyezte az indiai-óceáni Diego Garcia légitámaszpontjának használatát az iráni támadásokhoz, az amerikai hadvezetésnek három-négy napjába telt a támadó repülőgépek alternatív leszállóhelyeinek meghatározása, pedig sokkal kényelmesebb lett volna, és sok órányi repülési időt lehetett volna megtakarítani Diego Garcia használatával.

Az amerikai elnök ezzel összefüggésben, a második világháborús brit miniszterelnökre utalva úgy fogalmazott Keir Starmerről, hogy a jelenlegi brit kormányfő "nem egy Winston Churchill".

(MTI)