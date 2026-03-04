Háború :: 2026. március 4. 21:12 ::

Iráni hadsereg: drónokkal mértek csapást Izraelre és az Egyesült Államok bahreini és kuvaiti bázisaira

Irán drónokkal mért csapást szerdán Izraelre és az Egyesült Államok bahreini és kuvaiti bázisaira - közölte az iráni hadsereg sajtószolgálata.

"A háború harmadik napjától kezdve az amerikai és brit, valamint bármilyen egyéb zászló alatt Izraelbe tartó hajók a Perzsa-öbölben Irán célpontjává váltak. Mindet megállítottuk, megtaláljuk és megtámadjuk őket" - hangoztatta az iráni Forradalmi Gárda szóvivője, akit a Mehr hírügynökség idézett.

Abolfazl Sekarcsi, az iráni hadsereg szóvivője világszerte az izraeli nagykövetségek elleni támadásokkal fenyegetőzött, amennyiben Izrael csapást mérne az iráni diplomáciai képviseletre Bejrútban. Az IRNA állami hírügynökség szerint a tábornok úgy fogalmazott, hogy utóbbi esetben az egész világon legitim célponttá válnának az izraeli nagykövetségek. Mint mondta, Iránnak "hatalmas lehetőségei vannak", eddig azonban nemzetközi megfontolásokból visszatartották magukat.

A szóvivő említést tett arról is, hogy az iráni légtérben megsemmisítettek hat ellenséges drónt, amelyek többsége izraeli, Hermes típusú volt.

Maszúd Peszeskján iráni elnök az X-en tett bejegyzésében a szomszédos országok vezetőihez fordulva az írta, hogy Irán tiszteletben tartja szuverenitásukat. Hozzáfűzte, hogy az izraeli-amerikai agresszió azonban nem hagyott más választást az Iránnak, mint hogy megvédje magát.

Muhammad bin Abdul Rahman Ál Száni katari miniszterelnök szerdán visszautasította az iráni vezetés azon közlését, miszerint a legutóbbi rakétacsapás nem az emírség ellen irányult, hanem az amerikai érdekeltségek ellen. A katari diplomáciai tárca hangsúlyozta, hogy a bizonyítékok egyértelműen mást mutatnak, tekintettel arra, hogy a támadások egyebek között létfontosságú infrastruktúrát, polgári létesítményeket, lakóövezeteket és ipari övezeteket, így cseppfolyósított földgázt feldolgozó üzemeket és a nemzetközi repülőtér környékét is érték.

Szerdán Nagy-Britannia bejelentette, hogy időlegesen kivonja bahreini nagykövetségéről a személyi állomány egy részét. Hozzátette, hogy a diplomáciai képviselet továbbra is működik.

Az iraki légvédelem a Safak News hírportál szerint bejelentette, hogy lelőtt két drónt a bagdadi nemzetközi repülőtér közelében.

Az Irakban működő amerikai nagykövetség pedig felszólította a közel-keleti ország területén tartózkodó amerikai állampolgárokat, hogy mielőbb hagyják el Irakot.

A bagdadi energetikai minisztérium országos áramszünetről is beszámolt Irakban. A tárca szerint műszaki hiba történt.

(MTI)