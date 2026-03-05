Az azerbajdzsáni külügyminisztériumba kérették Irán nagykövetét, mert csütörtökön Irán felől érkező drónok csapódtak be az országhoz tartozó exklávéban, Nahicsevánban - jelentette be a bakui külügyi tárca.
Az incidenst elítélve a külügyminisztérium Azerbajdzsán elleni támadással vádolta meg Iránt, és magyarázatot kért a történtekre.
"Követeljük, hogy az Iráni Iszlám Köztársaság a lehető legrövidebb időn belül tisztázza az ügyet, adjon magyarázatot, és tegye meg a szükséges sürgős intézkedéseket annak érdekében, hogy ilyen események a jövőben ne fordulhassanak elő" - hangsúlyozták.
Egy drón a nahicseváni nemzetközi repülőtér mellett csapódott be, egy másik pedig egy közeli falu iskolaépülete mellett, a támadásban két polgári személy megsebesült - írta a tárca.
Egyúttal hangsúlyozták, hogy Azerbajdzsán fenntartja magának a jogot a "megfelelő válaszlépésre".
A nahicseváni repülőtér mintegy tíz kilométerre fekszik az iráni határtól.
Irán egyelőre nem ismerte el az Azerbajdzsán elleni támadást.
(MTI)