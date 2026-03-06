Háború :: 2026. március 6. 17:07 ::

Kreml: megnőtt a kereslet az orosz energiaforrások iránt

A közel-keleti helyzet eszkalálódása miatt megnőtt a kereslet az orosz energiaforrások iránt - jelentette ki Dmitrij Peszkov, az elnök sajtófőnöke pénteken újságíróknak.

"Az iráni háború miatt jelentős növekedést tapasztalunk az orosz energiaforrások, az energiahordozók iránti keresletben" - mondta.

Hangsúlyozta, hogy Oroszország, ahogyan eddig, továbbra is megbízható szállítója marad mind az olajnak, mind a csővezetéken szállított, mind pedig a cseppfolyósított gáznak. Peszkov szerint Oroszország képes szavatolni az összes leszerződött energiaszállítás állandóságát.

Leszögezte, hogy a Kreml nem közöl mennyiségi adatokat az orosz olajszállításokról.

"Tudjuk, hogy India és Kína olyan országok, amelyek saját nemzeti érdekeiket követik, mi is ugyanígy teszünk. És folytatjuk együttműködésünket, egyebek között az energetika és az energiaforrások kereskedelme területén is, mind Indiával, mind Kínával"- mondta.

Közölte, hogy Moszkva párbeszédben áll a teheráni vezetéssel, amit folytatni kíván.

Elmondta: a Kreml látta a nyilatkozatot arról, hogy Finnország fel kívánja adni a nukleáris fegyverek ottani állomásoztatásának tilalmát. Peszkov szerint ez Oroszországot fenyegető lépés lenne, amely nem maradhat válasz nélkül. A szóvivő azt hangoztatta, hogy a nukleáris fegyverek állomásoztatására vonatkozó korlátozások feloldásáról szóló nyilatkozataival Finnország növeli saját sebezhetőségét, és hozzájárul az eszkalációhoz az egész európai kontinensen.

(MTI)