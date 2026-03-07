Háború, Külföld :: 2026. március 7. 12:35 ::

Húszezer hajós rekedt a Perzsa-öbölben

Mintegy húszezer hajós rekedt a Perzsa-öbölben az Irán elleni izraeli-amerikai offenzíva miatt - közölte péntek éjjel a londoni székhelyű Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) főtitkára.

Arsenio Dominguez elfogadhatatlannak és fenntarthatatlannak nevezte a helyzetet, és felszólított minden érdekelt felet, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a hajósok, tengerészek jogai, testi és lelki egészségük védelme érdekében, illetve biztosítsa a hajózási szabadságot a nemzetközi joggal összhangban.

Figyelmeztetett arra is, hogy a térségben rekedteket a helyzet, a rájuk leselkedő veszélyek mellett, mentálisan is megviseli.

A Perzsa-öblöt a Hormuzi-szoros köti össze a világ óceánjaival, a szorost azonban Irán megtámadásának első napján, február 28-án lezárta, és az arrafelé hajózók attól tartanak, hogy őket is találat éri. Ráadásul a térségben közlekedő hajók többsége olajat szállít.

(MTI)