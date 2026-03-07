Háború :: 2026. március 7. 18:34 ::

Srí Lanka a nemzetközi jogot követi az elsüllyesztett iráni hadihajó legénysége ügyében

Srí Lanka a nemzetközi jognak megfelelően fog eljárni a minap amerikai torpedótámadásban elsüllyesztett iráni hadihajónak a szigetország partjai közelében kimentett tengerészeivel szemben - közölte szombaton a Srí Lanka-i külügyminiszter.

Vidzsita Herat egy újdelhi konferencián azt mondta: "az ügyben eddig megtett valamennyi lépésük összhangban áll a nemzetközi joggal"; de arra nem tért ki, hogy az Egyesült Államok nyomást gyakorol-e Colombóra az ügyben, nevezetesen, hogy ne engedjék hazatérni az iráni katonákat, nehogy Teherán propagandacélra használja őket.

Az Iránba visszatérő Irisz Dena nevű hadihajót szerdán, mintegy 180 katonával a fedélzetén, nemzetközi vizeken süllyesztette el az amerikai hadsereg. A süllyedő hajó vészjelzésére helyszínre érkező Sri Lanka-i hadihajók a legénység 87 tagjának már csak a holttestét tudta kiemelni a vízből, 32 embert viszont élve sikerült kimenteniük a vízből, a többieket pedig a hajóról. A Colombóba delegált iráni diplomaták a mentést követően arra kérték a Sri Lanka-i hatóságokat, hogy engedélyezzék a meghalt iráni katonák földi maradványainak hazaszállítását.

Az eset kapcsán megszólaló Srí Lanka-i elnök, Anura Kumara Disszanajake kijelentette, hogy országa tiszteletben fogja tartani a hágai egyezmény azon előírását, mely szerint semleges államként őrizetben tarthatja egy háborúban álló másik állam katonáit mindaddig, amíg a konfliktus véget nem ér; egy magas rangú kormánytisztviselő pedig azt mondta, hogy az elsüllyedt iráni fregatt túlélő tengerészeire a nemzetközi humanitárius jog vonatkozik, akik közül hazaszállíthatják azon sérülteket, akik ezt kérik.

Az elsüllyedt Irisz Deanán kívül további két másik iráni hadihajó is részese volt egy India által, még a közel-keleti háború kitörése előtt meghirdetett nemzetközi haditengerészeti gyakorlatnak. A két hajó egyikének, a motorhibával küzdő Irisz Busernek szintén a Srí Lanka-i haditengerészt sietett a segítségére, és mentette ki 219 tagú legénységét az Irisz Dena elsüllyedése után egy nappal; India pedig szombaton jelentette be hogy a harmadik iráni hadihajó, az Irisz Lavan kikötését engedélyezte humanitárius okokból a dél-nyugat-indiai Kocsin kikötőjében azután, hogy ez a hajó is technikai problémák miatt kért segítséget.

(MTI)