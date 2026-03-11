Háború :: 2026. március 11. 21:26 ::

Peszeskján: Irán elkötelezett a béke mellett, de szüksége van jóvátételre és biztonsági garanciákra

Irán elkötelezett a közel-keleti béke mellett, de ehhez szüksége van háborús jóvátételre és a meg nem támadására vonatkozó szilárd biztonsági garanciákra az Egyesült Államoktól és Izraeltől, valamint az Iszlám Köztársaság törvényes jogai elismerésére - jelentette ki szerdán Maszúd Peszeskján iráni elnök az X-en.

"Az Oroszország és Pakisztán vezetőivel folytatott beszélgetéseimben megerősítettem Irán elkötelezettségét a régió békéje mellett. A cionista rezsim és az Egyesült Államok által kirobbantott háború lezárásának egyedüli módja az, ha elismerik Irán törvényes jogait, kifizetik a háborús jóvátételt, és szilárd nemzetközi garanciákat nyújtanak arra, hogy az agresszió nem ismétlődik meg" - írta Peszeskján.

Az iráni államfő kedden beszélt telefonon Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

(MTI)