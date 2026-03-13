Háború :: 2026. március 13. 21:43 ::

Lavrov a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatójával tárgyalt

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója az iráni nukleáris létesítmények és a zaporizzsjai atomerőmű biztonságának helyzetéről tárgyalt pénteken Moszkvában - közölte az orosz diplomáciai tárca.

"Különös hangsúlyt fektettek az Egyesült Államok és Izrael által a NAÜ garanciája alá tartozó, békés célú iráni nukleáris létesítmények elleni katonai támadásokra, valamint a zaporizzsjai atomerőmű biztonságának garantálásával kapcsolatos kérdésekre" - áll a közleményben.

Lavrov a tárgyalásokon fontosnak nevezte, hogy a NAÜ az eredetileg kitűzött feladataira összpontosítson, egyebek között arra, hogy a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés (NPT) minden részes állama számára biztosítsa a békés célú atomenergia-hasznosítást.

Grossi azt mondta: a NAÜ nem tud konkrét bizonyítékot szolgáltatni arra, hogy Irán nem dolgozott atomfegyver fejlesztésén, mivel az ügynökség szakértőinek korlátozott hozzáférése van az iráni létesítményekhez, és Teherán az urán dúsítását gyakorlatilag fegyverzeti szintre emelte. A tárgyalásokhoz való visszatérést sürgette, hogy ezek keretében a NAÜ szakértői kidolgozhassák a hosszútávú és tervezhető létesítményellenőrzések mechanizmusát és az erről szóló megállapodást, hogy Irán tevékenysége ne terjedhessen ki az atomfegyver-fejlesztésre.

Ezt megelőzően Grossi tárgyalt Alekszej Lihacsovval, a Roszatom orosz állami atomenergetikai vállalat vezérigazgatójával, aki egyebek között elmondta, hogy az utóbbi hónapokban megszaporodtak a zaporizzsjai atomerőmű és az Enerhodar város elleni ukrán tüzérségi és dróntámadások. Emlékeztetett arra, hogy a NAÜ főigazgatójának kezdeményezésére március elején már ötödik alkalommal hirdettek ki tűzszünetet az erőmű körül, amelynek során helyreállították a létesítmény áramellátását. Mint mondta, továbbra is fennáll a kockázata az erőmű külső áramellátása kiesésének.

Beszámolt arról, hogy az erőmű személyzetének és az üzemeltető villamosenergia-termelő divízió, vagyis a Roszenergoatom előre meghozott intézkedéseinek köszönhetően a létesítmény abszolút rekordot állított fel az energiaellátási elszigeteltségben való működés terén, dízelgenerátorok rendszerére támaszkodva. Felszólította a NAÜ-t, hogy tegyen meg minden tőle telhetőt az erőmű teljes infrastruktúrája sértetlenségének megőrzése érdekében, beleértve az áramellátási és a teljesítményleadási rendszert is.

Lihacsov újságíróknak azt mondta, hogy a zaporizzsjai atomerőművet a Roszatom fogja üzemeltetni, ha nemzetközi megállapodás születik az erőmű által termelt villamosenergia kereskedelmi felhasználásáról. Nem zárta ki annak lehetőségét, hogy az Egyesült Államok is részt vegyen a hat gigawattos teljesítményű létesítmény jövőjéről szóló tárgyalásokon, különös tekintettel az adatközpontok áramellátása terén való együttműködésre.

Bejelentette, hogy a Roszatom benyújtotta az orosz műszaki felügyelethez a zaporizzsjai atomerőmű egy újabb blokkjának üzemeltetésére vonatkozó dokumentációt.

"Az első és a második blokk üzemeltetésére már kiadták az engedélyeket. A hatodik blokkra vonatkozó dokumentációt benyújtottuk a környezetvédelmi, ipari és nukleáris felügyeleti hivatalhoz, a Rosztyehnadzorhoz. A többi három blokk esetében pedig folyik a szükséges előkészítő munka" - közölte. "A NAÜ szeretne belemélyedni a dokumentációba, megvizsgálni ezeknek a döntéseknek a lényegi elemeit" - tette hozzá.

Lihacsov úgy nyilatkozott, hogy a Roszatom a tervek szerint még idén összeállítja mind a hat blokkra az engedélycsomagot.

Közölte, hogy tájékoztatta a NAÜ-főigazgatót az orosz építésű iráni busehri atomerőmű helyzetéről és a további tervekről, és az orosz delegáció meghallgatta az ügynökség képviselőinek helyzetértékelését is.

"Sokoldalú kapcsolataink vannak az iráni atomiparral, ezért kijelenthetjük, hogy Oroszország soha nem látott semmiféle bizonyítékot arra, hogy Irán nukleáris fegyvereket fejlesztett volna" - nyilatkozott.

A Roszatom vezetője csütörtökön arról számolt be, hogy befejeződött orosz szakemberek evakuálásának a második szakasza a busehri erőműből, ahol még mindig mintegy 450 orosz alkalmazott dolgozik.

Grossi péntek reggel a Roszatom munkatársainak részvételével megbeszélést folytatott a Rosztyehnadzor, a nemzeti gárda és a hadsereg képviselőivel, valamint a zaporizzsjai atomerőmű biztonságáért felelős személyekkel.

Jevgenyija Jasina, a zaporizzsjai erőmű kommunikációs igazgatója közölte, hogy az ukrán fél a pénteki moszkvai tárgyalások alatt is periodikusan lőtte az létesítményhez és az Enerhodarhoz közeli területeket.

(MTI)