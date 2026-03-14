Háború, Külföld :: 2026. március 14. 16:44 ::

Macron közvetlen tárgyalásokat szorgalmaz Izrael és Libanon között

Emmanuel Macron szombaton arra kérte Izraelt, fogadja el a "közvetlen tárgyalásokat" a libanoni végrehajtó hatalommal és az ország minden jelentős politikai szereplőjével. A francia elnök jelezte, hogy a párbeszéd megkönnyítése érdekében kész a feleket Párizsban fogadni.

"Mindent meg kell tenni, hogy Libanon ne süllyedjen káoszba. A Hezbollahnak azonnal abba kell hagynia az előremenekülést. Izraelnek fel kell hagynia a nagyszabású offenzívával, és be kell szüntetnie a masszív légicsapásokat, miközben már százezrek menekültek el a bombázások elől" - írta a francia elnök az X közösségi oldalon, megjegyezve, hogy pénteken beszélt Joseph Aoun libanoni elnökkel, Naváf Szalam miniszterelnökkel és Nabih Berri parlamenti elnökkel.

"A libanoni végrehajtó hatalom jelezte, hogy hajlandó a közvetlen tárgyalásokra Izraellel. Az ország minden fontos politikai szereplőjének képviseltetnie kell magát" - vélte a francia elnök.

"Izraelnek meg kell ragadnia ezt a lehetőséget, hogy tárgyalásokat indítson el és tűzszünetet kössön, tartós megoldást találjon, és lehetővé tegye a libanoni hatóságok számára, hogy tegyenek eleget kötelezettségeiknek Libanon szuverenitása érdekében" - hangsúlyozta Emmanuel Macron. Hozzátette: "Franciaország készen áll arra, hogy megkönnyítse ezeket a megbeszéléseket azzal, hogy Párizsban fogadja a feleket".

(MTI nyomán)