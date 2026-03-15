2026. március 15. 13:23

Irán dróncsapásokkal támadta a terrorállamot, a "gázai mészáros" is potenciális célpont

Az iráni hadsereg vasárnap közölte: dróncsapásokat hajtott végre izraeli célpontok, egyebek mellett egy fontos rendőrségi egység és egy műholdas kommunikációs központ ellen. A Forradalmi Gárda bejelentette, hogy az izraeli miniszterelnököt is célpontnak tekinti.

Az IRNA hivatalos iráni hírügynökség által közzétett közleményben a hadsereg azt írta, hogy "a cionista rezsim rendőrségének biztonsági központjait és főhadiszállásait vette célba nagy erejű drónokkal", közöttük a Lahav 433 különleges egységet és egy műholdas kommunikációs központot.

Közleményt tett közzé az Iráni Forradalmi Gárda is. Ebben egyebek között azt erősítette meg, hogy egységei üldözik és ha lehetőség nyílik rá, megölik az izraeli miniszterelnököt.

"Ha ez a bűnöző gyermekgyilkos még életben van, folytatjuk utána a hajszát, és minden erőnkkel megöljük" - írta a forradalmi gárda a Sepah News című hírportálján.

(MTI)