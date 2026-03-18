2026. március 18. 17:15

Merz: sürgősen ki kell fizetni a 90 milliárdot Kijevnek, nem lehetünk tekintettel az egyetlen országra, amely a kampány miatt blokádot épít

Németország nem avatkozik be az Egyesült Államok és Izrael Irán ellen folytatott háborújába - hangsúlyozta ismételten Friedrich Merz német kancellár a szövetségi parlament alsóházában (Bundestag) mondott beszédében.

"Osztjuk az Egyesült Államok fontos céljait, ugyanakkor nem szabad és nem is fogunk vonakodni attól, hogy partnereinknek őszintén megmondjuk, hogy miben látjuk máshogy a dolgokat, és hol vannak eltérő érdekeink" - hangoztatta.

Mint mondta, továbbra sincs meggyőző elképzelés a háborúval kapcsolatban, és Washington sem kérte ki a német kormány tanácsát. "Nem javasoltuk volna elindulni ezen az úton úgy, ahogy ez most történik" - tette hozzá. Merz rávilágított, hogy amíg a háború tart, addig Németország nem fog részt venni abban, hogy katonai eszközökkel biztosítsa a hajóforgalmat a Hormuzi-szorosban.

Mindemellett a kancellár azt fejtegette, hogy az iráni konfliktusnak nem szabad megterhelnie a transzatlanti partnerséget. Hozzátette, hogy Berlin a harci cselekményeket követően kész hozzájárulni egy új békerend kiépítéséhez, és a megfelelő keretfeltételek mellett nem zárkózik el a szabad hajózásról szóló vitától sem a Hormuzi-szorosban. "Be fogunk avatkozni ott, ahol nemzeti jogkörünk alapján megtehetjük, és ahol cselekvési lehetőségeket látunk" - tette hozzá.

Merz szót ejtett az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós "hadikölcsönről" is. Mint mondta, ezt sürgősen ki kell fizetni. "Ennek során nem szabad tekintettel lennünk az Európai Unió egyetlen olyan országára, amely most belpolitikai okokból és az ottani választási kampány miatt jelenleg ezt a blokádot építi" - hangoztatta anélkül, hogy közvetlenül említette volna Magyarországot.

A kereszténydemokrata politikus kitért az Európai Unió szerepének megerősítésére is.

"Nekünk, európaiaknak, egységesen és céltudatosan kezünkbe kell vennünk a biztonságunkat és a szabadságunk védelmét" - jelentette ki Merz a közelgő EU-csúcs előtt. "És nem utolsó sorban egységesen és céltudatosan kell helyreállítanunk gazdaságunk versenyképességét is" - fűzte hozzá.

Felidézte, hogy az EU lakossága körülbelül 100 millióval több, mint az Egyesült Államoké. A nagyobb önbecsülés érdekében jobban tudatában kell lennünk saját erőnknek - hívta fel a figyelmet. "Nem akarjuk tovább alulértékelni magunkat" - tette hozzá Merz.

A kancellár továbbá úgy fogalmazott, hogy "az egyetlen és legfontosabb garancia, amellyel a jövőnk érdekében rendelkezünk", az az egyesült Európa. Ez soha nem volt még ennyire érezhető, mint az elmúlt napokban és hetekben - mondta Merz, utalva az iráni háború miatt Németországban kialakult inflációs nyomásra is.

(MTI)