2026. március 18. 19:40

WHO: több mint 2300 civil vesztette életét a Közel-Keleten

A Közel-Keleten dúló konfliktus eddig több mint 2300 civil életét követelte - közölte szerdán az Egészségügyi Világszervezet (WHO).

Csak Iránból több mint 1400 polgári halottat jelentettek, majdnem 900-at Libanonból és 20-at Izraelből - ismertette Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója Genfben tartott sajtótájékoztatóján. Hozzátette, hogy a három országban emberek ezrei sebesültek meg.

A WHO főigazgatója egyben rendkívüli aggodalmát fejezte ki a régióbeli egészségügyi létesítményeket és személyzetet ért több tucat támadás miatt.

Az egészségügyi intézmények elleni támadások nemzetközi jogot sértenek - szögezte le.

A WHO szerint Libanonban 28 ilyen támadást jegyeztek fel. Ezek során 30 ember vesztette éltét és 25-en sebesültek meg. Iránban a háború február végi kitörése óta 20 ilyen csapást számláltak, ezek 9 ember életét oltották ki. Izraelben az egészségügyi ellátórendszer elleni két támadásról számoltak be.

(MTI)