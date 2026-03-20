Háború, Anyaország :: 2026. március 20. 20:17 ::

Zelenszkij nem aggódik: a magyar vétó ellenére meg fogja kapni az EU pénzét a kijevi maffia

Az Európai Unió megtalálja a módját annak, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök vétóját megkerülve már áprilisban biztosítsa Ukrajna számára a 90 milliárd eurós hitel első részletét - közölte Volodimir Zelenszkij pénteken, a WhatsApp üzenetküldő alkalmazáson keresztül tartott sajtótájékoztatóján.

Az államfő arra a kérdésre válaszolt, hogy milyen lehetséges jövőbeli hatása lehet Ukrajnára annak a helyzetnek, hogy az Európai Unió szintjén blokkolják a 90 milliárd eurós hitel végleges jóváhagyását. Az elnök megjegyezte, hogy ezt a kérdést megvitatta az Európai Unió vezetőivel, valamint António Costával, az Európai Tanács elnökével és Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével is.

"Optimisták vagyunk. Meg fogják találni a módját annak, hogyan finanszírozzanak bennünket. Az általunk egyeztetett összegből az első részletet 2026 áprilisában várjuk" - jelentette ki Zelenszkij.

Az elnök véleménye szerint az Európai Uniónak meg "kell" találnia a kiutat a jelenlegi helyzetből, és biztosítania "kell" Ukrajna számára a pénzügyi támogatást. "Mindenesetre, még ha csupán átmeneti, alternatív megoldásokat találnak is, az EU-nak meg kell találnia a kiutat ebből a helyzetből" - húzta alá Zelenszkij.

(MTI nyomán)