Háború :: 2026. március 20. 06:43 ::

Von der Leyen: teljesíteni fogjuk Ukrajnának tett ígéretünket, így vagy úgy

Az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós támogatási hitel továbbra is blokkolva van, mert egy tagállami vezető nem tartja a szavát, de az ígértünket teljesíteni fogjuk, így vagy úgy - jelentette ki Ursula von der Leyen Brüsszelben.

Az uniós tagállamok vezetőinek tanácskozását követő péntek hajnali sajtótájékoztatóján az Európai Bizottság elnöke aláhúzta: a vezetők múlt decemberben döntést hoztak, azzal a feltétellel, hogy három ország nem vesz részt a hitelkonstrukcióban, ez a feltétel pedig teljesült.

António Costa, az Európai Tanács elnöke Ukrajna iránti támogatásának szilárdságát hangsúlyozta, kiemelve, hogy az Európai Unió egy igazságos és fenntartható béke elérésére törekszik a nemzetközi jog és az uniós alapelvek mentén. Közölte: az EU célja, hogy a békerendezés a szuverenitás, a területi integritás és a nemzetközileg elismert határok tiszteletben tartásán alapuljon. Hangsúlyozta: fokozni kell az Oroszországra nehezedő nyomást annak érdekében, hogy gyengítsék az ország háborús gazdaságát, és tárgyalóasztalhoz kényszerítsék Moszkvát. Az Európai Tanács elnöke aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az Egyesült Államok részben feloldotta az Oroszországgal szemben korábban bevezetett szankciókat.

Costa hangsúlyozta továbbá: "minden vezetőnek tartania kell a szavát, és senki sem zsarolhatja az Európai Tanácsot, senki sem zsarolhatja az Európai Unió intézményeit".

"Teljesen elfogadhatatlan, amit Magyarország tesz" - fogalmazott, hozzátéve: hogy az ilyen viselkedés nem fogadható el a tagállami vezetők számára. Mint mondta, az uniós vezetők a tanács ülésén egyértelműen elítélték Magyarország eljárását az ügyben.

Az Európai Tanács elnöke üdvözölte Ukrajna erőfeszítéseit a Oroszország által megrongált Barátság kőolajvezeték helyreállítására, valamint Volodimir Zelenszkij nyilvános kötelezettségvállalását, hogy a vezetéket a következő hat hétben megjavítják.

Kiemelte: az Európai Bizottság technikai és pénzügyi támogatást ajánlott fel annak érdekében, hogy a vezeték helyreállítása megvalósuljon. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy "nem tekinthető jóhiszemű eljárásnak olyan feltételek szabása, amelyeket sem az Európai Unió, sem a tagállamok nem tudnak garantálni, mivel kizárólag Oroszország dönthet arról, hogy ismét támadást indít-e az infrastruktúra ellen".

Costa rámutatott: Oroszország eddig 23 alkalommal támadta a vezetéket, és Ukrajna minden alkalommal helyreállította azt. Hozzátette: a helyzet nem Ukrajna, nem az Európai Unió és nem az uniós intézmények felelőssége.

Emmanuel Macron francia elnök a tanácskozás kapcsán kiemelte: az Európai Tanács hitelessége forog kockán az Ukrajnának szánt, 90 milliárd eurós hitel ügyében. Macron hangsúlyozta: az Európai Uniónak nem szabad "B tervvel" megelégednie a kialakult helyzetben, hanem ragaszkodnia kell az eredeti megállapodáshoz.

A francia államfő nem zárta ki, hogy az Európai Bizottság rövid távon technikai megoldásokon dolgozik Ukrajna támogatására, ugyanakkor hangsúlyozta: az uniós vezetőknek nem szabad lemondaniuk a hitel megvalósításáról.

Robert Fico szlovák miniszterelnök az X-en közzétett videóüzenetében közölte: nem támogatta a csúcstalálkozó Ukrajnára vonatkozó következtetéseit. "Az Ukrajnának szánt hitel továbbra is blokkolva van, és nem tűztek ki időpontot az orosz olajszállítások újraindítására a Barátság vezetéken keresztül" - mondta.

Elmondása szerint tájékoztatta uniós partnereit a Szlovákiában kihirdetett üzemanyag-vészhelyzetről és az olajtranzit leállása okozta problémákról. Ugyanakkor megjegyezte, hogy az uniós intézmények döntései alapján Szlovákia és Magyarország jogosult orosz olajat importálni 2027 végéig.

Mint mondta, a helyzetet jelentősen bonyolítja a közel-keleti katonai konfliktus is, amely korlátozza az olajhoz való hozzáférést, és jelentősen megemeli az árakat. A szlovák miniszterelnök csalódottságának adott hangot amiatt, hogy az EU nem tudta rávenni vagy rákényszeríteni Volodimir Zelenszkijt arra, hogy haladéktalanul engedélyezze az "állítólagosan" megrongálódott vezeték ellenőrzését, annak kijavítását és a működés mielőbbi helyreállítását.

A szlovák kormányfő azzal is megvádolta Zelenszkijt, hogy jogtalanul beavatkozik a magyarországi választási kampányba azzal a céllal, hogy lecseréljék Orbán Viktor miniszterelnök jelenlegi kormányát. Fico megismételte: Szlovákia kész további intézkedéseket hozni Ukrajnával szemben, "ha annak politikai vezetése továbbra is szándékosan árt Szlovákia gazdaságának", hozzátéve, hogy Pozsony már leállította a Kijevnek nyújtott sürgősségi villamosenergia-szállításokat.

Orbán: jogunk van blokkolni a 90 milliárdos ukrán hitelt



Jogunk van blokkolni a 90 milliárdos ukrán hitelt - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök péntekre virradóra Brüsszelben, az EU-csúcsról távozva újságíróknak nyilatkozva. A kormányfő az EU-csúcsot értékelve úgy fogalmazott: harcos volt, göröngyös, "egy kicsit rázott a kocsi".

Hozzátette: nem voltak boldogok, hogy egy decemberben meghozott döntést az ukránok olajblokádja miatt megváltoztattunk, de miután a jogi helyzet teljesen világos, hogy ehhez van jogunk, hiszen nem zárult le a döntési folyamat, ezért egyetlen dolgot tehettek, hogy kicsit fenyegetőztek, és utána belátták, hogy ez nem fog menni.

"Nem volt olyan érvük, amelynél ne lett volna erősebb érvünk" - fogalmazott Orbán Viktor. Megjegyezte: nem szép dolgokat mondtak, de egyetlen olyan dolgot se tudtak mondani, ami akár morális, akár jogi, akár politikai szempontból fölróható lett volna Magyarországnak. "Minden egyes érvet, a morálist is, a politikait is, meg a jogit is visszavertük, illetve sajátjainkat megvédtük" - emelte ki.

A kormányfő hangsúlyozta: ha az ukránok decemberben olajblokád alá vették volna Magyarországot, "sose járultunk volna hozzá ehhez a 90 milliárdos hitelhez". De miután megvárták ezt a pozitív döntést, és utána vettek bennünket olajblokád alá, "nem kérhetik tőlem, hogy tegyek úgy, mintha mi sem történt volna".

Az olajvezeték állapotának vizsgálatával kapcsolatban Orbán Viktor azt úgy fogalmazott: "szeretnénk odamenni, hogy megnézzük, hogy mi van. Egyelőre az a helyzet, és ez a bizonyíték szerintem arra, hogy az ukránok hazudnak, hogy nem engednek oda bennünket. Ez fölfoghatatlan. A szlovákok meg mi oda szeretnénk menni. Nem is egyedül, velük együtt. Nézzük már meg, miért nem lehet". Az a gondolat, hogy az unió elküld egy bizottságot, amiben nincs ott a szlovák és a magyar kormány képviselője, az egy rossz vicc - tette hozzá.

Arról, hogy ha Ukrajna visszaállítja a Barátság-kőolajvezeték működését, majd Magyarország feloldja a hitel blokkolását, a kormányfő azt mondta: nemcsak arról van szó, hogy az olajnak meg kell jönnie, hanem "garanciákat kell kapnunk arra, hogy ez még egyszer nem fordul elő". Eszköz ehhez "most még nincs, de majd lesz" - mondta.

"Amint megjön az olaj, és megkapjuk a garanciákat, hogy ilyen többet nem fordul elő, azonnal mehet a pénz" - fogalmazott.

Kijelentette: az orosz energiaforrások nélkül Európa nem tud élni. Kopogtat az ajtón a globális olajhiány, ezért az a viselkedés és az a stratégia, amelyet az európaiak ebben a kérdésben folytatnak, az egész egyszerűen őrületes. Mindenképpen szükségünk van az orosz olajra, enélkül nem tudjuk túlélni ezt a helyzetet, amely egyre súlyosabb lesz - értékelt.

Hozzátette: meghallgatták az Európai Központi Bank és az eurócsoport elnökének a beszámolóját a helyzetről, amely "minden képzetet felülmúlóan súlyos". Két nap alatt annyit romlott a globális energiahelyzet, ami korábban elgondolhatatlan lett volna.

Kiemelte: ma az a helyzet, hogy az Európai Unió nincs tárgyalásos viszonyban az amerikaiakkal, nincs ilyen viszonyban az oroszokkal és a kínaiakkal. Ha nem tudjuk kiszabadítani magunkat ebből az izolációból, ahova az unió rossz politikája belesodorta Európát, akkor nagy baj lesz. Orbán Viktor hangsúlyozta: egy ilyen energiaválságot a többiekkel való együttműködés nélkül nem lehet menedzselni, "tehát az, amit itt csináltak, az most a csőd felé sodor bennünket".

A migráció ügyével kapcsolatban a kormányfő azt mondta: vannak tagállamok, amelyek a magyar modellt követelik, amely szerint nemcsak az illegális bevándorlókat kell távol tartani, nem akarnak beengedni senkit. Kifejtette: miután van 4 millió afgán menekült Iránban, plusz van az iráni konfliktus, amit a helyiek is elszenvednek, tömeges migrációra kell felkészülni. Mint mondta, erről nyíltan beszéltek reggel, és az is kiderült, hogy vannak tagállamok, amelyek a magyar modellt követelik. "Tehát azt mondták, hogy nem ér semmit a most megalkotott migrációs paktum, mert nem arról van szó, hogy az illegálisakat kell távol tartani, hanem ők nem akarnak beengedni senkit. A legálisakat se. Ez a magyar modell" - jelentette ki Orbán Viktor.

Itt lassacskán a magyar pozíció nemcsak elméletileg kap elismerést, hanem lassan mindenkinek át kell vennie - hangoztatta. "Kívánom, hogy ne történjen meg ez, hogy délről meginduljon egy ilyen hatalmas migrációs áramlás, de itt ezzel úgy számolnak, mint egy lehetséges forgatókönyv" - tette hozzá a kormányfő.

A magyar migrációs intézkedésekkel kapcsolatban kiszabott bírsággal kapcsolatban a miniszterelnök azt mondta, Magyarországnak napi egymillió eurót kell fizetnie, azaz ennyit tartanak vissza. "A mi pénzünkből tartják vissza. Úgyhogy ezt mindig elmondom, hogy ezt majd vissza kell adni. Tehát ne költsék el, mert ezt vissza kell adni" - fogalmazott.

Orbán Viktor kérdésre válaszolva kijelentette: a magyar ellenzéket Brüsszelből finanszírozzák. "Brüsszelben azon dolgoznak, hogy a nemzeti kormány veszítse el a választást, és az új Ukrajna-párti kormány majd beáll a sorba, hogy pénzt és hadifelszerelést adjanak az ukránoknak". Arra a kérdésre, hogy pontosan kikre gondol, Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy ennek a "vágynak" a megvalósítása mögött brüsszeli intézmények állnak.

(MTI nyomán)