Háború, Külföld :: 2026. március 21. 08:01 ::

Washington ideiglenes mentességet adott a tengeren rekedt iráni olajra

Az Egyesült Államok 30 napos, ideiglenes mentességet adott az iráni eredetű, tengeren szállított kőolaj és kőolajtermékek értékesítésére és leszállítására, hogy enyhítse a globális ellátási zavarok és az árrobbanás hatásait - közölte az amerikai pénzügyminisztérium.

A pénteken kiadott általános engedély kizárólag azokra a szállítmányokra vonatkozik, amelyek már úton voltak március 20-án; új vásárlásokat vagy termelést nem engedélyez. Az intézkedés április 19-ig marad érvényben, és bizonyos térségekre - köztük Kubára, Észak-Koreára és a Krímre - nem terjed ki.

Scott Bessent pénzügyminiszter szerint a lépés mintegy 140 millió hordónyi olajat hozhat vissza a globális piacra, ami rövid távon enyhítheti a kínálat szűkösségét és mérsékelheti az árakat. Hozzátette: Irán várhatóan nehezen fér hozzá a bevételekhez, és Washington fenntartja a "maximális nyomásgyakorlást" Teheránnal szemben.

Az intézkedéssel az amerikai kormányzat az olajárak emelkedését igyekszik megfékezni, amelyek mintegy 50 százalékkal nőttek a február vége óta tartó amerikai-izraeli katonai műveletek nyomán. A konfliktus súlyosan megzavarta a Hormuzi-szoroson áthaladó szállításokat, ahol a forgalom a korábbi szint töredékére esett vissza.

Washington az elmúlt hetekben hasonló könnyítéseket jelentett be orosz és venezuelai olajra, valamint stratégiai készletek felszabadításáról is döntött a Nemzetközi Energiaügynökség koordinálásával.

A lépés várhatóan különösen Ázsiában, mindenekelőtt Kínában fejthet ki hatást, amely az iráni olaj legnagyobb vásárlója, és ahová a szállítmányok néhány napon belül eljuthatnak finomításra.

(MTI)