Háború :: 2026. március 21. 13:10 ::

Urándúsító üzemet ért támadás Iránban

Újabb támadás érte Irán egyik legfontosabb nukleáris létesítményét, a natanzi urándúsító üzemet szombaton - jelentette a Tasznim hírügynökség iráni tisztviselőkre hivatkozva.

A beszámoló szerint a föld alatti létesítményt támadás érte, azonban radioaktív anyag nem jutott ki a környezetbe, és a környéken élő lakosság nincs veszélyben.

Irán hivatalosan is tájékoztatta az Nemzetközi Atomenergia-ügynökséget az incidensről. Az ENSZ nukleáris felügyeleti szerve közölte: nem észleltek a létesítményen kívüli sugárzásszint-emelkedést, és vizsgálják a történteket.

A natanzi létesítmény Irán nukleáris programjának kulcseleme. Ebben a hónapban korábban az ügynökség már megerősítette, hogy károk keletkeztek a föld alatti dúsítóüzem bejárati létesítményeiben.

Frissítés: Önmérsékletre szólított fel a NAÜ

Az Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) katonai önmérsékletre szólította fel a konfliktusban érintett feleket. Az ügynökség főigazgatója, Rafael Grossi az X közösségi platformon hangsúlyozta: elengedhetetlen elkerülni minden olyan helyzetet, amely nukleáris baleset kockázatával járhat.

Grossi megerősítette, hogy Irán tájékoztatta a bécsi székhelyű szervezetet a natanzi létesítményt ért támadásról, ugyanakkor a hatóságok továbbra sem észleltek a telephelyen kívüli sugárzásszint-emelkedést. Az IAEA ennek ellenére figyelmeztetett: a katonai műveletek fokozódása növeli egy esetleges nukleáris incidens kockázatát.

(MTI)