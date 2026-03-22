Irán szabadon engedte az országban fogva tartott két japán állampolgár egyikét - jelentette be vasárnap a japán külügyminiszter.
A személy, akinek kilétét nem hozták nyilvánosságra, szerdán szabadult, és hazafelé tart - közölte Motegi Tosimicu miniszter a Fuji TV politikai vitaműsorában, további részletek közlése nélkül.
A japán média szerint a szabadon engedett személyt Irán júniusban vette őrizetbe.
A Jiji Press hírügynökség névtelen japán diplomáciai forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a személyt azért engedték szabadon, mert az ország úgy ítélte meg, hogy letöltötte a büntetését.
Motegi hangoztatta, "erős nyomást" gyakorolt Abbász Aragcsi iráni külügyminiszterre, hogy engedjék szabadon a fogva tartottakat. Megerősítette, egy második japán állampolgár továbbra is fogságban van, anélkül, hogy azonosította volna őt.
Sajtóértesülések szerint Irán januárban őrizetbe vette a japán állami televíziós csatorna, az NHK teheráni irodájának vezetőjét, és egy olyan börtönbe szállította, amelyről ismert, hogy politikai foglyokat tartanak fogva. A japán kormány szóvivője akkor kijelentette, hogy január 20-án egy állampolgárt vettek őrizetbe, de további részleteket nem kívánt elárulni.
Vasárnap Motegi sem volt hajlandó pontosítani, hogy a továbbra is fogva tartott személy az NHK alkalmazottja-e vagy sem. "A másik személyt illetően kapcsolatban állunk a családjával, és azon dolgozunk, hogy mielőbb szabadon engedjék" - nyilatkozta Motegi a Fuji TV műsorában.
