Háború :: 2026. március 22. 15:06 ::

Zelenszkij arra panaszkodik, hogy a közel-keleti háború is Putyinnak jó

Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnök szerint az iráni háború haditechnikai, mindenekelőtt légvédelmi erőforrásokat von el Ukrajnától.

Zelenszkij a BBC brit közszolgálati televízió vasárnapi politikai magazinműsorában úgy fogalmazott: nagyon rossz érzései vannak azzal kapcsolatban, hogy az iráni háborúnak milyen hatásai lesznek az ukrajnai helyzetre, mivel az Egyesült Államok jelenleg nagyobb figyelmet fordít a Közel-Keletre, mint Ukrajnára.

Az "ukrán" elnök szerint az iráni háború az oka annak is, hogy bár az amerikaiak folyamatosan tárgyalnak külön az oroszokkal és külön az ukrán féllel, az ukrajnai helyzetről folyó háromoldalú találkozókat folyamatosan halasztgatják.

Zelenszkij szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök azt szeretné, hogy az iráni háború minél tovább elhúzódjon, mivel a hosszan tartó háború az energiahordozók árainak emelkedése mellett apasztja az Egyesült Államok fegyverkészleteit, elvonja a légvédelmi rendszereket gyártó amerikai vállalatok által gyártott eszközöket is, így Ukrajnának kevesebb védelmi erőforrás jut, ami nyilvánvalóan előnyös Putyin számára.

"Putyin gyengíteni akar bennünket, és ennek egyik módja a Közel-Kelet" - fogalmazott az ukrajnai elnök a vasárnapi BBC-interjúban. (Ilyen ez a Putyin, jól megtámadta Iránt is... - a szerk.)

Zelenszkij szerint az amerikai hadiipar jelenleg havonta 60-65, vagyis évente mintegy 700-800 Patriot légvédelmi rakétát gyárt, és csak a közel-keleti háború első napján 803 ilyen légvédelmi eszközt vetettek be.

Volodimir Zelenszkij ugyanakkor a brit parlamentben e héten - még a vasárnap műsorra tűzött BBC-interjú elkészítése előtt - elmondott beszédében közölte: Ukrajna is segíti a Perzsa-öböl térségének nem hadviselő országait, amelyeket iráni drón- és rakétatámadások érnek.

Az ukrajnai elnök szerint jelenleg 201 ukrán katonai szakértő tartózkodik a Közel-Keleten és a Perzsa-öböl térségében, és további 44 áll készen arra, hogy az iráni konfliktustól sújtott országokba utazzon.

Zelenszkij szerint az ukrán kontingens olyan szakemberekből áll, akik hadszíntéri tapasztalatok alapján tudják, hogy miként lehet elhárítani a Sahíd típusú iráni drónokkal végrehajtott támadásokat.

Az ukrán katonai szakértők jelenleg az Egyesült Arab Emírségekben, Katarban és Szaúd-Arábiában tevékenykednek, és úton vannak Kuvaitba is - mondta londoni parlamenti beszédében Volodimir Zelenszkij.

Hozzátette: az ukrán kormánynak egyértelmű bizonyítékai vannak arra, hogy az Irán által a Perzsa-öböl térségében bevetett Sahíd drónokban orosz gyártmányú részegységek is vannak.

(MTI nyomán)