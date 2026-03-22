Háború, Külföld :: 2026. március 22. 17:28 ::

Lezuhant műszaki hiba miatt egy helikopter Katarban

Lezuhant műszaki hiba miatt egy helikopter vasárnap a Katarhoz tartozó felségvizeken, a szerencsétlenségben heten életüket vesztették - közölte a katari és a török védelmi minisztérium.

A katari tárca szerint a katari felségjelzésű helikopter "rutin bevetésen" volt, amikor műszaki hiba lépett fel.

A fedélzeten négy katari és egy török katona, valamint a török Aselsan védelmi ipari vállalat két technikusa utazott.

"A katonai együttműködés a Török Köztársaság és a Katari Állam között zavartalanul folytatódik a meglévő megállapodások és tervek keretében" - hangsúlyozta a török minisztérium.

Nem volt arra utaló jel, hogy a helikoptert esetleg egy iráni támadás érte volna.

(MTI)