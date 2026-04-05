Háború, Külföld :: 2026. április 5. 17:59 ::

A kollaboráns, áruló Öböl-államokat támadta Irán

Az iráni Forradalmi Gárda (IRGC) vasárnap közölte, hogy dróntámadásokat hajtott végre az Egyesült Arab Emírségekben, Kuvaitban és Bahreinben található petrokémiai (olaj- és gázipari) létesítmények ellen.

Az IRGC közleményében arra figyelmeztetett, hogy fokozni fogják az amerikai gazdasági érdekek elleni akciókat, ha Iránban "ismét civil célpontokat" érnek csapások.

A Kuwait Petroleum Corporation kuvaiti állami olajvállalat arról számolt be, hogy egy iráni dróntámadás tüzeket okozott több üzemegységben, és súlyos anyagi károkat eredményezett.

A vállalat hozzátette: személyi sérülés nem történt, a tűzoltó csapatok jelenleg is dolgoznak a lángok megfékezésén, és igyekeznek megakadályozni, hogy a tűz más létesítményekre is átterjedjen.

(MTI)