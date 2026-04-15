2026. április 15. 09:40

FT: Irán valóban kínai kémműholdat használ a közel-keleti amerikai bázisok megfigyelésére

Irán titokban hozzájutott egy kínai műholdhoz, amelyet a közel-keleti amerikai katonai támaszpontok megfigyelésére tudott használni a közelmúltban kirobbant iráni konfliktusban - számolt be róla szerdán a Financial Times.

A kínai Earth Eye Co. vállalat által gyártott és felbocsátott TEE-01B műholdat 2024 végén vette át az Iszlám Forradalmi Gárda Űrhadserege - írta a Financial Times kiszivárgott iráni katonai dokumentumok alapján.

A megállapodás részeként az Iráni Forradalmi Gárda hozzáférést kapott a pekingi székhelyű Emposat által üzemeltetett műholdas irányítási és adatszolgáltató kereskedelmi földi állomásokhoz, amelynek hálózata Ázsiára, Latin-Amerikára és más térségekre is kiterjed.

A lap által megismert időbélyeggel ellátott koordinátalisták, műholdas felvételek és pályaelemzések szerint az iráni katonai parancsnokok a műholddal a közel-keleti amerikai katonai létesítményeket figyelték meg. A riportban idézett műholdas képek márciusban készültek drón- és rakétatámadások előtt és után ezekről a helyszínekről.

A Financial Times riportja szerint a műhold március 13-án, 14-én és 15-én készített felvételeket a szaúd-arábiai Prince Sultan légitámaszpontról. A támaszpont ért támadást, amelyben az amerikai légierő ott állomásozó gépei rongálódtak meg, március 14-én Donald Trump amerikai elnök is megerősítette.

A lap közlése szerint a műhold a jordániai Al-Azrakban lévő Muvaffak Szalti légitámaszpontot, valamint a bahreini Manamában az amerikai 5. flotta haditengerészeti bázisának környékét és az iraki Erbil repülőteret is megfigyelte az ellenük indított támadások időpontjaiban.

(MTI)

