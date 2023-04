Publicisztika :: 2023. április 17. 11:09 ::

Farkaskilövés mint hungarikum?

Nyilván mindenki hallott már arról a svájci jeladós szürkefarkasról, amely Magyarországig jutott, egészen pontosan Borsod vármegyéig, ott azonban kilőtte egy vadász.

1. Egész pontosan az történt, hogy szándékosan látták el jeladóval a farkast, arra voltak kíváncsiak, meddig jut el Svájctól, megtalálja-e azokat a részeket, ahol szintén élnek fajtársai, s ez valóban egy érdekes és értékes kíséret volt. Vagyis sajnos csak lett volna. Ugyanis egy vadász kilőtte, állítása szerint kóbor kutyának nézte, és amikor rájött, hogy nem az, érezte, nagy a gond, levette a farkas teteméről a jeladót majd a Hernádba dobta. Azonban - vélhetően a helyi kocsmában - eldicsekedett "bátor" tettével, így ki is derült az egész.



Azonban több ponton sántít az egész. A képek tanúsága szerint egyszerűen nem lehet nem észrevenni a hatalmas jeladót a széles nyakörvvel együtt az állaton. Főleg távcsővel! Tehát nehezen hihető, hogy nem látta, milyen állatról van szó, vagy legalább azt, hogy ez nem egy közönséges kóbor kutya. Ha pedig tényleg nem vette észre, az sem jobb, mert ha valaki ennyire vakon van, ennyi erővel lelőhetett volna egy embert is, mondván mozgást észlelt. De mellékesen jegyzem meg, azért a kóbor kutyát sem lehet csak úgy kilőni, csak abban az esetben, ha vadat hajt. Nyilván a gyakorlatban ez úgy történik, hogy nehéz bizonyítani, minden vadász azt mondja, hogy "éppen vadat űzött", másrészt azzal is érvelhetnek - egyébként joggal -, hogy igen valószínű, hogy amennyiben erdőben található a kóbor kutya, szinte biztos, hogy űzni fogja a vadat.

De akárhogy is, véletlen volt vagy szándékos, az már semmiképpen sem menthető, amit a kilövés után tett! Ilyenkor azt kellett volna tennie, hogy jelenti az esetet, akár egy közúti baleset okozója, mert azt úgy is lehet okozni, hogy nem volt szándékos. De nem gondolkodott ilyesmiben, hanem a jeladót a Hernádba dobta, tehát megpróbálta eltussolni az egészet, ami rendkívül beszédes. Ahogyan az is, a rendőrség a házkutatás során több bizonyítékot foglalt le, amelyek természetkárosításra mutatnak. Ezek lehettek kitömött állatok és egyebek. Tehát itt egy orvvadásszal állunk szemben, és több mint valószínű, hogy visszaesővel van dolgunk, de még az állatkínzás esete is fenállhat, tehát összességében többrendbeli bűncselekmény nézhet ki. Ebben az esetben már tényleg reális lehetőség a letöltendő, amelyet szerintem is megérdemel.

2. S most térjünk rá arra a részére, amit rövidebbre fogok zárni. Azt észrevettem már, hogy a társadalom (főként annak közösségi médiás, kommentelős népe) időnként szeret tévedhetetlenül "kinyilatkoztatni", és itt természetesen azzal nekem sincs gondom, hogy letöltendőt kérnek a "vadászra". Kerüljön csak oda. De, hogy ez párosul azzal, hogy "jaj, hát ez csak itt, Magyarországon fordulhat elő", az már azért erős hazugság, és némely liberális és magyarellenes portálok, csoportok által generált álvalóság. Ha valakinek van kedve, nyugodtan nézzen utána, ilyen esetek történtek akár Ausztriában, Németországban is, ahogy ott is, itt is sajnálatos és elítélendő esetekről volt szó. Ezért azt, hogy ez valamiféle hungarikum lenne, teljes mértékben vissza kell utasítanunk! Igen, itt történt Magyarországon, a magyar hatóságoknak van vele dolga, és ezt meg is indították.

Bár pontosan tudom, hogy bizonyos körök nagyon szeretnék, ha az ilyen esetek kapcsán sikeresen tudnának olyan képet festeni Magyarországról és a magyar népről, amely sötét árnyékot vet ezáltal teljes hazánkra, ez komolyan vehetetlen és nem is igaz. Legyen ez az egyik tanulsága az esetnek, a másik pedig egy kérés, amellyel a magyar társadalom szerintem egyetért: letöltendőt.

