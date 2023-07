Publicisztika :: 2023. július 28. 21:16 ::

"Kis Grófo, az organikus" - amikor Fidesz-közeli közéleti szereplők kelnek Orbán bulibárójának védelmére

Ugyan már vége, és összességében - amint az várható volt - Orbán Viktor miniszterelnök előadása tematizálta a közbeszédet a tusnádfürdői találkozó kapcsán, mégsem érdemtelen megemlítenünk egy másik eseményt is. Már csak azért is, mert végső soron ez is összekapcsolódik a Fidesszel, így Orbánnal is.

A kormányközeli Mandiner írta meg , hogy "a rendszerváltás hatásáról szólt volna a vita, heves kisgrófózás lett belőle – Puzsér-vitán jártunk Tusványoson."

Mint írják, Tusványoson vitát rendeztek a Puskás Ferenc Kávéházban, elvileg arról, miként hatott a médiára a rendszerváltás, valamint a digitális technológiák, csak aztán a vitából „Puzsér-vita” lett. A vitán Gerényi Gábor, az Index alapítója, Pócza István, a Mandiner rovatvezetője, valamint Puzsér Róbert publicista és Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője vett részt, Balogh Ákos Gergely moderálásában.



Fotó: Mandiner

A vita nem önmagában a Kis Grófo nevű "előadóművészről" szólt, hanem elvitatkoztak azon, mennyire szabad ma Magyarországon a médiapiac. Nyilván a kormányközeli szereplők szerint az, Puzsér szerint nem annyira, de lépjünk tovább, térjünk rá a "grófózásra", ha már a Mandiner is ezt a címet adta beszámolójának.

Szóval Puzsér szóba hozta Kis Grófo és Orbán Viktor kapcsolatát, mire Pócza megkérdezte, hogy zavarja-e a publicistát Kis Grófo, erre ő kifakadt: nagyon is zavar engem az alja kultúra, bocsánatot kérek, de nagyon is zavar.

Kétségtelenül el kell ismerni, hogy bár nagyságrendekkel több lehet azon dolgok száma, amivel nem értek egyet Puzsérral, ez a kijelentése teljesen rendben van. Ez valóban alja kultúra, maximum abban lehet vitám, hogy érdemes-e használni egyáltalán a kultúra szót. Nem inkább kultúrarombolás-e? De.

Mi lehetett volna minderre a reakció a többi résztvevő részéről? Védeni nyilván nem lehet, hogy amit a cigány "művész" előad, az művészet lenne, legalább próbáltak volna meg hallgatni, kerülni a témát. Ha már egyetérteni kormánypártiként kínos lett volna.

De nem ez történt. Nézzük, hogyan reagáltak.

Pócza szerint Grófo "organikus" (bármit is jelentsen ez ebben az összefüggésben), illetve, aki a cigány "bulibárót" kritizálja, az "lenézi az embereket". Szöllősi szerint viszont csak Puzsér "sznobizmusába nem fér bele, hogy a miniszterelnök felköszönti Kis Grófót születésnapja alkalmából".

Iszonyat kínos magyarázkodás. Mintha nem lenne teljesen nyilvánvaló, hogy a Fidesz a cigányságot szeretné ezekkel a gesztusaival a szavazóbázisában tudni, de, mint korábban írtam , megtörtént már a kísérlet az ún. "polgári proliság" megalkotására, a nevezett két úriember úgy tűnik, élére is állt e nem túl nemes kezdeményezésnek.

Pedig Kis Grófóról nem lehet mást mondani, mint ami a valóság. Szégyen, hogy ez a ricsaj és főként az életérzés, amit sugároz (értsd: léhűtő és munkakerülő, a pénzzel és az anyagi javakkal hányingerkeltően kérkedő, mindezt igénytelenül giccses keretek között), egyenesen mérgezőleg képes hatni a magyarság szellemi állapotára. Mert a legtragikusabb az egészben, hogy úgy látom, magyar fiatalok között is egyre népszerűbb ez az egész. Ennek visszaszorításához nem igazán használ, ha a Fidesz ezt divattá emeli.

Lantos János - Kuruc.info