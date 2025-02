Publicisztika, Anyaország :: 2025. február 6. 08:43 ::

Elon Musk bürokráciaellenes forradalma - és a magyarországi helyzet

Elon Musk komoly és ambíciózus korrupció- és bürokráciaellenes terveket készül megvalósítani. A Kormányzati Hatékonyságért Felelős Hivatal (DOGE) 2024 végén alakult a vezetésével, kezdetben Vivek Ramaswamy társigazgatásával. Többen úgy látják, a DOGE és a hozzá hasonló kezdeményezések közvetlen kihívás elé állítják a Washingtont régóta irányító hatalmi struktúrákat.



Mint mondják, Washington túlbürokratizált rendszere évtizedeken keresztül szipolyozta ki az adófizetők pénzét pazarló programok, NGO-k és nemzetközi kezdeményezések finanszírozására, amelyek sok esetben a nemzeti szuverenitás aláásására irányultak.

De vajon mi a helyzet Magyarországon?

Magyarország már egy 2019-es Eurostat-jelentés szerint is a GDP 8.2%-át költi bürokráciára, ez akkor 3330 milliárd forintot tett ki, azóta ez csak növekedett. Elképesztő összeg. Maga Orbán Viktor is kénytelen volt elismerni Kötcsén, hogy hatalmas méretű a magyar bürokrácia. Persze ő elsősorban az EU-s pénzek lehívása kapcsán beszélt erről, hogy a rendelkezésre álló 12 milliárd forint uniós pénzt a bürokrácia lassúsága miatt nem tudják lehívni.

De vannak még egyéb gondok is, amiről nem beszélt a miniszterelnök. Az állam működése nagyon drága, mindez az adófizetők pénzéből van természetesen, és a jelentős költségvetési teher csak azokat sújtja, akik dolgozni vagy vállalkozni akarnak.

Mindenkinek van gyakorlati tapasztalata arról, hogy sok esetben az ügyintézés nem gördülékeny, nem támogató jellegű. Nézzünk is egy-két hétköznapi esetet.

A vállalkozások mind attól szenvednek, hogy a piac által igényelt újabb és újabb kívánságoknak megfelelve, tevékenységi körük közé felvegyék az új terméket vagy szolgáltatás nyújtását, azonban sok esetben olyan korlátokba ütköznek, hogy a hivatalban még nem tudják tevékenységi körbe sorolni az új "szolgáltatói terméket".

Sok esetben ezért csúszik a "piaci rés" betöltése, az új kínálat piaccal való megismertetése és a haszonszerzés. De például egy utcára nyíló vendéglátóhely közterület használati engedélyének kiadása sem egyszerű feladat. Itt arról a sávról beszélek, amely a vendéglátóhely előtt van, tehát nem zavarja még a gyalogos- vagy a kerékpárforgalmat. Ennek engedélyeztetése több hónapot vesz igénybe.

De sokan amiatt panaszkodtak, hogy főleg az állami intézményeknél és az azon belüli (rendvédelmi dolgozók, egészségügy, kormányhivataloknál stb.) munkakörváltás, áthelyezés kérése is akár hónapokat vesz igénybe, amíg minden "felettes" aláírása nem lesz a kérvényen, ezzel megnehezítve a hétköznapokat.

A magyar bürokrácia legnagyobb vesztesei azonban azok, akik a legalacsonyabb bérből élnek, és családjuk semmilyen pénzügyi lehetőséggel nem rendelkeznek, ezért a felmerülő problémákban nem tudnak igénybe venni jogi segítséget. Az ügyvédi konzultációt előre finanszírozni nem tudják, pedig egyértelmű, hogy a peres ügyük az ő érdekükben hozna pozitív ítéletet.

Az állam által finanszírozott jogi segítségnyújtás lehetőségével nem is kívánnak élni, mert a különböző adatfelvételek, meghallgatások, szakvizsgálatok, szakszolgálati eljárások időben annyit felemésztenek, hogy rengeteget elvesz a szabadidejükből, sőt, még a munkaidejükből is akár, ami jövedelemkiesést jelenthet. De még itt is vannak előre fizetendő költségek, telefonhívások, levelezések, útiköltségek, sokan jobbnak látják bele sem kezdeni.

Nagyon fontos volna tehát a transzparencia, a törvény adta lehetősége ismerete, de ez a valóságban nincs így. Sok kicsavart paragrafus, a sablonszerűen érkező visszadobott "válaszok", az ide-oda irányítgatás (pingpongozás) teljesen felőrli az embereket. Ez a fajta bürokrácia a maga lassú eljárásaival mind a központi költségvetésből van fenntartva, végeláthatatlan milliárdok mennek el erre... Ahogy mondani szokás, "cserébe" még rossz is.

Természetesen mindezt nem lehet egyik napról a másikra megváltoztatni, de nem látni a jeleit sem a kormányok részéről, hogy volna egy szemléletbeli elhatározás, hogy áttérjünk egy olyan népi alapú rendszerre, amely nevéből fakadóan közösségi elvű, tehát az átláthatóbb és olcsóbb bürokráciát támogatná a magyar emberek érdekében.

