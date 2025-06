A közel-keleti terrorállam hadviselésének a nyílt, fegyveres konfliktus csupán egy módszere a sok közül. Irán esetében Izrael kihasználja azokat is, akik különböző okokból, de szembe kerültek az ország jelenlegi vezetésével. A nemzetközi közösség részére így olyan módon tudják magukat beállítani, mintha „felszabadítanák” az országot, iráni viszonylatban pedig meg tudják bontani a nemzet egységét, mely egy háborúban kiemelten fontos szempont.

Ezt a módszert persze nem Izrael találta ki (történelmi példát hozva, a második világháború alatt mind a kapitalisták, mind a bolsevisták is igyekeztek megosztani a lakosságot Magyarországon is), de mindig vannak olyanok, akiknél a saját, háborút viselő országának hátba döfésének gondolata termékeny talajra hull – általában pont akkor, amikor történetesek nem is az adott ország az agresszor. Mivel Magyarországon Orbánéknak köszönhetően javában zajlik a „zsidó reneszánsz”, ezért a Neokohn nevű zsidó lapnak „köszönhetően” magyarul is van forrás a jelenségről.