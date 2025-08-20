Publicisztika, Anyaország :: 2025. augusztus 20. 17:30 ::

Távolra kerültünk a Szent István-i kurzustól

Viharos történelmünk ellenére – vagy éppen azért – ritkán gondolunk bele – legalábbis ritkán deklaráljuk –, milyen hosszú múltra nyúlik vissza a magyar államiság kezdete. Amennyiben a történelmi-politikai szempontból is értelmezhető, nemzeti, keresztény szemszögből datáljuk, akkor is több mint ezer éves, amely nem kizárólag európai, de világviszonylatban is kiemelkedő. Összehasonlításul: az olasz egyesítés 19. századi, de az Egyesült Államok mint szuperhatalom is jóval fiatalabb nálunk.

Persze ez nem jelenti azt, hogy ezért automatikusan jobbak vagyunk bárki másnál (főleg, ha megnézzük, milyen lelki-szellemi állapotban van jelenleg a magyarság), de mégiscsak ad egy kis büszkeséget, még akkor is, ha az elmúlt századok igencsak megtépázták hazánkat (ki tudja, hogy 900 év múlva mekkora lesz például Olaszország, ha már itt tartunk…).

A Szent István-i állameszme teremtette meg a Magyar Királyság azon tartópilléreit, mely az évszázadok alatt a szó modern értelmében vett nemzetté kovácsolt minket, a kurzus számos alapvető értéke pedig még ma is fellelhető társadalmunk szöveteiben, még akkor is, ha ezt egyre nehezebben hisszük el. A rend és igazság utáni vágy István intelmeiben is ott gyökerezett, a szebb napokat is látott kereszténység pedig a letelepedett, állami keretek között élő magyarság egyik legfőbb tartóoszlopa lett. Szent István kurzusa az egész Árpád-kor origója, Mátyás egyik vezérfonala, vagy a két világháború közötti Magyarország egyik eszményképe, sőt, hivatkozási alapja a nemzeti ébredések idején.

Amellett, hogy minden évben szentelek néhány gondolatot főbb ünnepeinknek, nem igazán szokás ezen írásokba aktuálpolitikát citálni, és ha igen, rendszerint akkor sem konkrét személyekkel, de emiatt a Magyar Péter-gyerek miatt ezt a hagyományt is meg kell törnöm.

Történt ugyanis, hogy ez a nárcisztikus önjelölt népbiztos a tegnapi orbitális zakója után Pannonhalmán szónokolt az államalapítás ünnepén mindenféle nemzeti összetartozásról. Szent István-programot merészelt hirdetni, ami persze a hangzatos jelszavak ellenére sem több egy NER-típusú ígérgetésnél, sőt, lényegében Ctrl+C-Ctrl+V-zte Orbán üres, betarthatatlan lózungjait némi álnemzeti mázzal leöntve.

„Amikor ma Szent István ránk tekint, nehéz kérdéseket kell feltennünk magunknak. Továbbvisszük-e a munkáját? Gyarapítjuk-e az országot, vagy szegényítjük? Szolgáljuk-e a választókat, vagy uralkodunk fölöttük? Jobbá tesszük-e Magyarországot a jövő nemzedékeinek? Bővítjük-e az örökséget, vagy elherdáljuk?” – a Telex beszámolója szerint ezeket a költői kérdéseket tette fel a Temuról rendelt népbiztos, és ezúttal mi hiszünk is a balliberális lapnak, mert őt biztosan pontosan idézik.

Dorogon láthattuk , milyen is lenne az, ha Magyar Péter „szolgálná” a választókat, de abban is egészen biztos vagyok, hogy István nem szeretné, ha ő vinné tovább a munkáját.



Már-már azt hiszi, ő maga Szent István reinkarnációja (forrás: Magyar Péter/Facebook)

Egyébiránt a program tíz pontból áll, és vicces, mert tegnap azt mondta, nem fogják azt ígérni, hogy „kolbászból lesz a kerítés is”, aztán eltelik egy nap, és kiderült, hogy már megint hazudik ez a NER-es úri fiú – minden is lesz, a 2030-as évek végére tejjel-mézzel folyó Kánaán lesz Magyarországból.

Állítja, hogy 2035-ig megállítja a népességfogyást, szintén eddig minden régióba épít „egy 21. századi szuperkórházat”, de nagyon beakadhatott neki ez a 2035, mert ekkorra akarja 80 évre feltornászni a születéskor várható élettartamot.

A konkrétumok nélküli Orbán 2.0 persze lopott a Mi Hazánktól is szavak szintjén. Kezelni akarja az ország melegebb régióit érintő aszályhelyzetet, vagy visszahozná a magyar oktatást az élvonalba – miközben elhallgatja a szegregált oktatás szükségességét.

Ennyi elég is, aki kíváncsi a Telex szolgalelkűen pontos tudósítására (valahogy a Mi Hazánkkal sosem ilyen korrektek), az itt böngészhet, ha nincs jobb dolga a mai napon.

Nyilvánvaló, hogy Szent István örökségétől 2025 Magyarországa rendkívül távol került, ebben pedig a politikán kívüli tendenciák mellett a NER is hibás. Elvégre az ő keltetőjükben született az az ember, aki István programját akarja követni – anélkül, hogy értené, mi is az.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info