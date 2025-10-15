Publicisztika, Lapszemle :: 2025. október 15. 19:40 ::

Jár a napi "kóserpecsét" a Mandinernek

Megszokhattuk már, hogy antifasizmus, filoszemitizmus tekintetében a fideszes sajtó nagyon teper, hogy még véletlenül se lehessen rájuk sütni a „szélsőségesség bélyegét”. Ebből kifolyólag születnek olyan magasröptű megállapítások, minthogy az Antifa „valójában fasiszta”, és így tovább.

Ráadásul az most már kiderült , hogy az Antifa terrorszervezetté való nyilvánítása nem volt több, mint porhintés, azóta is rendőri védelemmel tüntethetnek az antifasiszta Hammerbande külföldi szimpatizánsai Budapest utcáin. Ez nem szúr szemet a Mandinernek, más azonban igen!

Horogkereszt villant Pankotai Lili Facebook-sztorijában – fogadja az olvasót az öblös cím a Mandineren.

Nem hiszem, hogy különösen részleteznünk kellene, hogy a nevezett „közszereplővel” semmilyen közösséget nem vállalunk, e sorok nem az ő védelmében íródnak, ellenséges ideológiai oldalon áll. Az viszont még mindig nagyon szánalmas, amikor magukat nemzetinek, jobboldalinak vallók liberálisok és baloldaliakat megszégyenítő módon náciznak és kapaszkodnak bele minden apróságba, nem létező dolgokba is, hogy bizonyítsák, ez vagy az az illető bizony náci! Sőt, a baloldaliak, liberálisok a nácik. (Helyesen egyébként nemzetiszocialista.) Nevetséges.

Pankotai Lili is megemlékezett a keddi portugál-magyar labdarúgó vb-selejtező sikeréről egy Facebook-történetben. A kormányellenes aktivista, aki korábban trágárságokkal teletűzdelt „költeményeiről” lett ismert, de most már a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatója, konkrétan Szoboszlai Dominik egyenlítő góljának pillanatait vetítette ki laptopján „Klasszis” felirattal – írja a Mandiner.

De nem is ez a legérdekesebb a Facebook történetben, hanem a szoba fala, ahol a fotó készült. A jobb felső sarokban ugyanis egy horogkereszt villan fel, jobban megnézve viszont kiderül, hogy feltehetően egy antifa jelképről van szó. Bár tisztán nehezen kivehető, de úgy látszik, egy cipő tapos a náci jelképre – folytatják. Majd úgy zárják sejtelmesen: a magyar kormány épp nemrég nyilvánította egyébként terrorszervezetté az Antifa-mozgalmat, de a horogkereszt maga is tiltott önkényuralmi jelképnek számít.

Tehát végül is csak kinyögik, hogy Pankotai antifasiszta jelleggel „osztotta meg” a horogkeresztet, de mégis a cikk címe teljesen egyértelműen azt sugallja, hogy itt valamiféle „náci propagandát” kiáltott az éterbe. De úgy tűnik, a Mandiner kóserkonzervatív szerkesztői még olyan kontextusba sem szívesen látnak horogkeresztet, ha azt tapossák... Nehéz lehet így élni, javaslom, egy történelemkönyvet se nyissanak ki soha.

Apropó, ha már történelem, ma van éppen a hungarista hatalomátvétel 81. évfordulója, az időzítés nem is lehetne szerencsésebb, így már biztos a Mandineré a napi kóserpecsét. Köves Slomó vagy Megyeri Jonatán is megsimogathatja a buksijukat. Persze ez csak a mai napra igaz, holnap új nap kél, tovább kell haladniuk a zsidók szolgálatának útján, tehát újra és újra meg kell küzdeniük érte.

Henney Viktor – Kuruc.info