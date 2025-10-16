Publicisztika, Anyaország :: 2025. október 16. 10:28 ::

Ágoston Balázs: Mit (nem) művel a rendőrség?

Bizony baj van a magyar jogállamisággal, csak nem úgy, ahogy Brüsszelben gondolják. Azoknak ott egyébként sincs semmi alapjuk ezzel revolverezni minket, miután maguk sem tartják be az Eurokolhoz jogszabályait, szóval illő eufemizmussal toll a fülükbe. A baj nem az, hogy itt bárki ilyen-olyan jogai sérülnek. Épp ellenkezőleg, az a probléma, hogy vannak, akik büntetlenül tiporhatják a törvényt.



Fotó: Demokrata/Ágoston Balázs

Azt most hagyjuk is, hogy a Budapesten és Pécsett is megtiltott sátánista LMBTQP-utánpótlástoborzó masírozást simán megtartották, noha a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvényben feketén-fehéren ott áll, hogy „a rendőrség a gyűlést feloszlatja, ha azt megtiltó határozat ellenére tartják meg.” Vagyis itt még mérlegelési joga sincs a rendőrségnek, az oszlatás törvényben előírt kötelesség. Persze, értjük, kellemetlen lett volna főleg Budapesten azt a több tízezer törvényen kívülit szétoszlatni, de végső soron ez mégiscsak szörnyű üzenet, hiszen ebből az következik, hogy ha elég sokan követnek el jogsértést, akkor annak nincs következménye. Lássuk be, ezzel a helyzettel kezdeni kell valamit.

Talán ennél is bicskanyitogatóbb, hogy a legmilitánsabb kommunisták is szabadon grasszálhatnak az utcákon, nagy ívben figyelmen kívül hagyva a törvényeket. Korábban már megírtuk, hogy a magát Munkásőr Emléktársaságnak nevező csoportosulás minden évben a Facebookon dicsőíti az 1919-es bolsevista vörösterrort, és annak évfordulóján munkásőr-egyenruhában, vörös csillagokkal kidekorálva ünnepel az újpesti vörösterror-emlékműnél.

Ez kapásból négy jogszabályba ütközik.

Először is az Alaptörvénybe, melynek U cikke leszögezi, hogy „a Magyar Szocialista Munkáspárt és jogelődei, valamint a kommunista ideológia jegyében kiszolgálásukra létrehozott egyéb politikai szervezetek bűnöző szervezetek voltak.” Ha tehát komolyan vesszük a törvényességet és a jogállamot, akkor az egész munkásőrbagázst bíróság elé kell állítani.

Másodszor a Büntető Törvénykönyv 335. paragrafusa világosan leszögezi, hogy „aki horogkeresztet, SS-jelvényt, nyilaskeresztet, sarló-kalapácsot, ötágú vöröscsillagot vagy ezeket ábrázoló jelképet a köznyugalom megzavarására alkalmas – különösen az önkényuralmi rendszerek áldozatainak emberi méltóságát vagy kegyeleti jogát sértő – módon terjeszt, nagy nyilvánosság előtt használ vagy közszemlére tesz, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt elzárással büntetendő.”

Harmadszor a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény 14. paragrafusa alapján „a gyülekezést meg kell tiltani, ha a) a gyülekezés helyszíne olyan országos jelentőségű történelmi emlékhely vagy időpontja olyan nap, ami a nemzetiszocialista vagy kommunista diktatúra uralma alatt elkövetett embertelen bűnök áldozataira emlékeztet, és b) a bejelentéskor rendelkezésre álló körülmények alapján fennáll a közvetlen veszélye annak, hogy a gyűlés a nemzetiszocialista vagy kommunista diktatúra által elkövetett embertelen bűnök tényét tagadja, kétségbe vonja, jelentéktelen színben tünteti fel, vagy azokat igazolni törekszik, és ezáltal a gyűlés alkalmas a köznyugalom megzavarására.”

Negyedszer a Büntető Törvénykönyv 333-as paragrafusa kimondja, hogy „aki nagy nyilvánosság előtt a nemzetiszocialista vagy kommunista rendszerek által elkövetett népirtás vagy más, emberiesség elleni cselekmények tényét tagadja, kétségbe vonja, jelentéktelen színben tünteti fel, vagy azokat igazolni törekszik, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

Mármost az 1919-es vörösterror dicsőítése március 21. alkalmából vörös csillagokkal agyondekorálva teljesen nyilvánvalóan megvalósítja ezeket a jogsértéseket. Mindezzel kapcsolatban márciusban a Budapesti Rendőrfőkapitányság annyit bírt válaszolni érdeklődésünkre, hogy „bűncselekmény, vagy szabálysértés gyanúja nem merült fel, eljárás nem indult.” Hab a tortán, hogy az újpesti vörösterror-emlékművet 2015-ben egy önkormányzati rendelettel bontásra ítélték, de mindmáig ezt a jogszabályt sem tartotta és tartatta be senki.

Ugyanezzel a cinizmussal nézi tétlenül a rendőrség a budapesti terrorista-demonstrációkat. Mint köztudott, szeptember 27. óta a nemzetközi Antifa-mozgalom hivatalosan is Magyarország terrorizmus elleni nemzeti listáján szereplő terrorszervezet. Ennek ellenére a magát nőnek képzelő és ezért Majának hívató német antifa bűnöző, Simeon Ravi Trux ellen a 2023 februárjában elkövetett budapesti orvtámadások ügyében a Fővárosi Törvényszéken folyó eljárás szeptember 29-i, október 2-i és október 8-i tárgyalási napján is ugyanúgy háborítatlanul hangoskodhattak e terrorszervezet tagjai a bíróság előtt, mint korábban, nyíltan, jól beazonosítható jelképeikkel, jelmondataikkal vállalva hovatartozásukat, szabadságot követelve minden antifának, vagyis terroristának.

Ez, mármint a nemhogy következmények nélküli, de bejelentett és a rendőrség által tudomásul vett terroristatüntetés sérti egyfelől a gyülekezési törvény 13. paragrafusát, amely szerint „a gyülekezési hatóság a bejelentés beérkezésétől számított 48 órán belül a gyűlésnek a bejelentésben megjelölt helyszínen vagy időpontban való megtartását megtiltja, ha az egyeztetést követően rendelkezésre álló információk alapján megalapozottan feltehető, hogy a gyűlés a közbiztonságot vagy a közrendet közvetlenül, szükségtelen és aránytalan mértékben veszélyezteti.” Aligha kell bizonygatni, hogy egy terrorszervezet tagjainak tüntetése lényegileg veszélyezteti a közbiztonságot és a közrendet. Ezen túlmenően a Büntető Törvénykönyv 331. paragrafusának 1. bekezdése szerint „aki nagy nyilvánosság előtt háborúra uszít, vagy egyébként háborús hírverést folytat, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, aki nagy nyilvánosság előtt a terrorizmus támogatására uszít, vagy egyébként a terrorizmust támogató hírverést folytat.” Nyilvánvalóan szintén nem igényel különösebb bizonyítást, hogy amikor egy terrorszervezet tagjai a terrorszervezet jelképeivel tüntetnek, és a terrorszervezet jelmondatait skandálják, akkor a terrorizmus támogatására uszítanak és a terrorizmust támogató hírverést folytatnak. Akárcsak a Magyarországról szerkesztett AntifaInfo Budapest nevű Facebook-oldal.

A kérdés ebben az esetben is az, hogy miért tehetik ezt meg büntetlenül Magyarországon az Antifa-terrorszervezet tagjai, miért nem teljesíti a rendőrség törvényes intézkedési kötelezettségét?

Ezirányú érdeklődésünkre sem kaptunk érdemi magyarázatot, ehelyett a sajnos már szokásosnak minősülő sablonválasz érkezett, miszerint „a Budapesti Rendőr-főkapitányság a hatályos jogszabályok szerint jár el a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó bejelentések elbírálása, valamint a gyűlések biztosítása során (…) a hivatkozott gyűléssel összefüggésben nem állnak fenn a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény III., a gyűlés feloszlatását tartalmazó fejezetében foglaltak (…) a Budapesti Rendőr-főkapitányság a gyülekezési törvény hatálya alá tartozó minden bejelentést egyedileg, annak tartalma szerint, a hatályos jogszabályi környezetnek megfelelően bírál el. Jogsértés esetén a rendőrség megteszi a szükséges intézkedéseket.”

Az utolsó mondat jól szól, de sajnos, mint a fentiekből világosan látható, nem igaz. Jogszabályok sorát tiporják lábbal büntetlenül az LMBTQP-provokátorok, a munkásőrruha-fétises kommunisták és az antifa-terroristák, miközben például a palesztin-párti tüntetéseket villámgyorsan meg tudták tiltani, és gondoskodtak is róla, hogy azokat véletlenül se lehessen megtartani. Nem mintha nagy szükségünk lett volna rájuk, kiválóan megvagyunk nélkülük. De a közbizalmat aláásó kettős mérce, a törvénytelenségek bizonyos oldalról való tétlen tűrése elfogadhatatlan erkölcsileg, jogilag, politikailag egyaránt. Törvénytisztelő, adófizető polgárokként elvárjuk, hogy a rendőrség tartsa be és tartassa be Magyarország jogszabályait!