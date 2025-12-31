Publicisztika :: 2025. december 31. 18:00 ::

Az igazság erejével fog széttörni a világhódítók uralma

Ismét fénysebességgel szaladt el egy év – legalábbis nekem így tűnik. De még ebben a rohanó, intenzív világban is kötelező takarékra tenni magunkat és elgondolkodni, mi történt idén, 2025-ben. Bizony...ismét itt egy év végi összegző, dacára annak, mintha az előzőt is tegnap írtam volna.

Globális téren minden jel arra mutat, hogy az amúgy is meglévő válságok, törésvonalak tovább mélyedtek. Az elmúlt néhány napban az átlagnál többször foglalkoztam külpolitikai kérdésekkel, ezekből az írásokból könnyen leszűrhető, milyen állásponton vagyok. Az orosz-ukrán testvérháború továbbra sem került nyugvópontra, sőt, ami talán ennél is aggasztóbb, hogy a Közel-Kelet szintén áll, és ahol Izrael megjelenik, ott Trump rendre pincsi kutyává válik és rögtön elfelejti, hogy igazi „békeharcosnak” aposztrofálja magát.

Betűről betűre nem ismételném el a tegnap leírtakat , de egyre inkább kiviláglik, hogy amíg az öreg Trump ül a döntéshozói székben, addig „America First” helyett „Israel First” lesz az étlapon, ez pedig közvetetten érinti az európai civilizáció sorsát is. Kis túlzással a nyugati világ sorsa most azokon a rebellis republikánusokon múlik, akik szembeszálltak a neokon irányvonallal és alternatívát kívánnak nyújtani a hagyományos értékek mentén gondolkodó, ugyanakkor a zsidó elmetrükkökön is átlátó rétegek számára. Érdemes lesz figyelni őket 2026-ban is.

Itthon, Magyarországon mondanom sem kell, hogy szövevényes év elé nézünk, ennek egyértelmű megkoronázása pedig az áprilisi országgyűlési választások lesznek. Erről még rengeteget fogunk írni a jövőben is, azonban azt érdemes leszögezni, hogy számunkra egyetlen egy dolog fontos, az pedig a következő: minél jobb eredménnyel kerüljön be a Mi Hazánk Mozgalom a következő ciklusba. Minden más másodlagos, sőt harmadlagos kérdés.



Fotó: Pixabay

Ugyanis, teljesen lényegtelen, hogy a Fidesznél, vagy a Tiszánál lesz-e a marsallbot, a hosszú távú sorsunk szempontjából mindez teljesen mindegy, ugyanaz a végeredmény. Aki pedig mást állít, az naivságból, vagy szándékos bajkeveredésből és rosszindulatból, de hazudik és téved. Akkor is, ha „nemzetinek” és „jobboldalinak” állítja be magát (már ha bármit is jelentenek még ezek a szavak, miután a Fidesz sikeresen tönkretette őket).

Hosszú, és küzdelmes év áll mögöttünk. Ezt a magam nevében mindenképpen mondhatom, de úgy gondolom, hogy mindez Magyarország szempontjából is megállja a helyét. A politikai tér, melynek átalakulása 2024-ben kezdődött, tovább folytatódott, az igazság talaján álló erőknek pedig be kell bizonyítania, hogy haladnak a korral, képesek helytállni a zajos világban, és megfelelő válaszokat találni a 21. század kihívásaira. Ellenkező esetben a globalista, filoszemita lobbi egy röpke pillanat alatt bedarálja majd őket – minket.

Világviszonylatban meggyőződésem, hogy a palesztinok ellen elkövetett népirtás és a sorozatos háborús bűncselekmények miatt a világhódítók álarca hamarosan végleg porba hull majd. Erről már tavaly is írtam, és egy év alatt – hogy a végén valami pozitívumot is mondjak – rengeteget javult a helyzet, ami a zsidók valódi megítélését illeti. Ahogy haladunk előre az időben és egyre inkább kimutatják foguk fehérjét, ez a tendencia vélhetően egyre erősebb lesz majd. Sajnos, ami viszont nem csitul, az a palesztinok ellen elkövetett bűncselekmények sorozata, miközben a világ java cinkosan hallgat.

A magam részéről szeretnék minden kedves olvasónknak boldog új esztendőt kívánni, valamint hálásan köszönöm, hogy idén is egész évben kitartóan velünk tartottak. Jövőre ugyanígy, ugyanebben a szellemiségben menetelünk tovább!

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info

Szerkesztőségünk boldog, szeretetteljes új esztendőt kíván minden olvasónknak, bajtársunknak és támogatónknak, gúnyhatárokon innen és túl!