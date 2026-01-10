Publicisztika, Anyaország :: 2026. január 10. 12:58 ::

Hóhelyzet idején Dubajban

Miközben az ország több pontján (köztük Budapesten is) komoly fennakadásokat okozott a havazás és az ónos eső, és számos önkormányzatnál a dolgozók teljes létszámban vettek részt a hómentesítésben, érdekes információk kezdtek terjedni Baranyi Krisztinával, Ferencváros polgármesterével kapcsolatban.

Olvasónk információi szerint Baranyi Krisztina, a IX. kerület polgármestere a legkritikusabb hóhelyzet idején elhagyta az országot, és a Budapest–Dubaj járattal külföldre utazott. A beszámolóhoz egy, a Liszt Ferenc repülőtéren 12:30-kor induló járaton készült fényképet is mellékelt. A forrás szerint a polgármester nem egyedül utazott.



Olvasói fotó

Mindez azért keltett feltűnést, mert Baranyi Krisztina a közösségi oldalain aktívan posztolt a vörös riasztásról és az időjárási helyzetről, ugyanakkor külföldi tartózkodásáról nem tett említést. Önmagában természetesen nem kifogásolható egy magánút, ugyanakkor sokakban felmerült a kérdés, ha a helyzet valóban olyan súlyos volt, mint ahogy azt a polgármester kommunikálta, indokolt volt-e az ország elhagyása, és miért maradt ez rejtve a nyilvánosság előtt?

A felháborodást tovább növelheti egy, a közösségi médiában terjedő videó (a fideszes Hír Tv műsorvezetője készítette), amely Ferencváros egyik parkolóját mutatja. A felvétel szerint a polgármester feltételezett parkolóhelye teljesen hómentes, miközben a környező parkolók, járdák és az úttest nagy része havas, csúszós maradt. A videó így azt üzeni, mintha a prioritások nem mindenki számára lettek volna azonosak.

Mindeközben más kerületekben és településeken polgármesterek, hivatali dolgozók és közmunkások lapátolták a havat, sóztak, homokot szórtak, gyakran túlórában, rendkívüli munkarendben.

H. V. – Kuruc.info