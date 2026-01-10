Publicisztika :: 2026. január 10. 17:18 ::

Harcba a cigányokért!

A mai napon zajlik a Fidesz kongresszusa, amely a gyakorlatban egyfajta kampánynyitó is, az esemény csúcspontja Orbán Viktor beszéde, de ennek elemzése majd később, most időzzünk el Lázár János egy gondolatánál.

Mi vagyunk az az erő, akinek a legnagyobb tartalékát a cigány emberek jelentik – mondta. Ezek miatt az emberek miatt szedjétek össze magatokat – tanácsolta a Fidesz küldötteinek.

Sok következtetést és kérdést fel lehet tenni ezen kijelentések kapcsán.

A legszembeötlőbb az, hogy miért is kellene a Fidesz tagságának a cigányok miatt összeszedni magukat? Talán értük harcolnak, arról szól a 2026-os választás, hogy mi lesz a cigányokkal? De azon is megéri elmerengeni, hogy Lázár szerint a Fidesz fő erejét a cigányok jelentik...



A Fidesz legnagyobb tartalékai

Mondjuk ha belegondolunk és végigszemlézzük a Fidesz politikáját, akkor végső soron nincs ebben semmi túlzás. Nagy csata folyik a Fidesz és a Tisza között a cigány szavazatokért, annak egy szeglete ez is.

Sokkal inkább vezessük le, kik is azok, akikért a küldötteknek „össze kell szedniük magukat”.

A magyarországi cigányság jelentős részében – még ha ez nem is jelenti, hogy minden egyes cigány – olyan állapotok uralkodnak, hogy az ebből fakadó életforma Magyarország és a magyarság számára roppant kártékony, ezt egyszerűen ki kell mondani.

Azért valljuk be, ha a cigányokra gondolunk, kevésbé jut eszünkbe a 100 Tagú Cigányzenekar vagy Mága Zoltán, sokkal inkább az unokázós csalások, a brutális lincselések, késelések, gyilkosságok, vérbe fagyott magyar áldozatok. De még ha nem is ezeket vesszük alapul, hanem „apróbb” élményekről is beszélünk, ezek is azt a képet rajzolják ki, hogy ezek beilleszkedni képtelen antiszociális elemek. Ha az utcán szembejön az emberrel egy cigány társaság, feltétlenül számítani lehet rá, hogy belénk fognak kötni, pusztán a szórakozás kedvéért erőszakoskodni fognak, nem beszélve arról, mi van, ha ez egy szórakozóhelyen történik...

A magyar-cigány együttélést tehát jelentősen elviselhetetlenné teszi, hogy rengeteg cigány primitív és öncélúan erőszakos módon tengeti életét. Nincs az a liberális utópia (igen, Lázáré is az), amely elfedné a kőkemény valóságot.

Szóval ezekért kell mindent megtenniük a Fidesz küldötteinek... És nekik nincs feladatuk? Az milyen képet fest a magyar valóságról, hogy akár a Fidesz, akár a Tisza csak a kegyeiket keresi, egyik sem meri kimondani, hogy itt óriási gondok vannak? Miféle behódoló és gyáva szolgalelkűség ez?

Henney Viktor – Kuruc.info