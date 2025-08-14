Friss hírek :: 2025. augusztus 14. 07:26 ::

Rekordon a bitcoin árfolyama

Csütörtökön az ázsiai kereskedésben a bitcoin árfolyama 124 ezer dollár felett elérte minden idők legmagasabb szintjét. Az Ether, a második legnagyobb piaci értékű digitális eszköz pedig két és fél éves csúcsra emelkedett.

A bitcoin mostani történelmi csúcsa a monetáris politika lazításának várakozásából, az intézményi kereslet folyamatos növekedéséből és az amerikai szabályozási környezet kedvező változásaiból fakad.

A befektetők szinte biztosra veszik, hogy az amerikai jegybank (Federal Reserve) szeptember 17-én újra kamatot vág. A munkapiaci lassulás és az inflációs nyomás mérséklődése miatt a piac akár 0,5 százalékpontos kamatvágás lehetőségét is latolgatja.

A kamatvágási kilátások miatt gyengülő amerikai dollár vonzóbbá tette a kockázatosabb eszközöket, köztük a kriptovalutákat. A kriptoszektor egészében erősödött a kockázatvállalási hajlandóság. Az intézményes befektetők nagy összegű vásárlásai megfigyelések szerint stabil keresleti bázist biztosítanak a kriptodevizák számára.

Piaci elemzők további árfolyam-emelkedést valószínűsítenek. Tony Sycamore, az IG Markets elemzője szerint egy tartós kitörés a 125 000 dolláros szint fölé, akár 150 000 dollárig is emelheti a bitcoin árát. A jelenlegi piaci hangulat az erősödés mellett szól, és a fundamentális tényezők is támogatják az emelkedést.

Az Ether is jelentős emelkedést könyvelhetett el, részben a bitcoin árfolyamának húzóereje, részben az Ethereum-hálózat növekvő használata miatt.

(MTI)