Három független jelölt közül Gergics Melinda nyerte a vasárnapi időközi polgármester-választást a Baranya vármegyei Besencén. A voksolást azért tartották, mert a település képviselői május 17-i ülésükön a testület feloszlásáról döntöttek.
A Nemzeti Választási Iroda honlapján közölt adatok szerint a választói névjegyzékben szereplő 90 választópolgárból 57-en voksoltak érvényesen a dél-baranyai Ormánságban fekvő település egyetlen szavazókörében. Két szavazat érvénytelen volt.
A korábbi polgármester, Gergics Melinda 43 szavazatot kapott, míg kihívói közül Kerényi László 11, Kollár Ibolya pedig 3 szavazatot szerzett.
A faluban négytagú képviselő-testületet is választottak, a mandátumokért kilenc független jelölt indult.
(MTI)