Friss hírek :: 2025. augusztus 17. 22:40 ::

Gergics Melinda nyerte az időközi polgármester-választást Besencén

Három független jelölt közül Gergics Melinda nyerte a vasárnapi időközi polgármester-választást a Baranya vármegyei Besencén. A voksolást azért tartották, mert a település képviselői május 17-i ülésükön a testület feloszlásáról döntöttek.

A Nemzeti Választási Iroda honlapján közölt adatok szerint a választói névjegyzékben szereplő 90 választópolgárból 57-en voksoltak érvényesen a dél-baranyai Ormánságban fekvő település egyetlen szavazókörében. Két szavazat érvénytelen volt.

A korábbi polgármester, Gergics Melinda 43 szavazatot kapott, míg kihívói közül Kerényi László 11, Kollár Ibolya pedig 3 szavazatot szerzett.

A faluban négytagú képviselő-testületet is választottak, a mandátumokért kilenc független jelölt indult.

(MTI)