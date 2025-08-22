Friss hírek :: 2025. augusztus 22. 19:48 ::

Megkülönböztető jelzést használó mentő karambolozott a Flórián téren

Megkülönböztető jelzést használó mentőautó karambolozott a III. kerületi Flórián téri felüljáró alatt péntek délután - közölte az Országos Mentőszolgálat az MTI érdeklődésére.

Közleményükben azt írták: a mentőgépkocsi éppen egy esethelyszín felé tartott, amikor összeütközött egy személyautóval. A balesetben ketten könnyebb sérüléseket szenvedtek, őket stabil állapotban szállították kórházba. A rendőrség tájékoztatása szerint a baleset miatt a Szentendre felé tartó forgalmat a Vörösvári útra terelik, torlódásra kell számítani.