Europol: 95 millió euró értékben foglaltak le hamisított vagy lejárt élelmiszert világszerte

Az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete, az Europol által koordinált tizennegyedik OPSON műveletben 31 ország bűnüldöző hatóságai, együttműködve az élelmiszer- és italgyártókkal, mintegy 11,5 tonna élelmiszert és 1,4 millió liter (főként alkoholos) italt foglaltak le világszerte, összesen 95 millió euró értékben.

Az uniós rendőrségi szervezet hétfői közleménye szerint a 31 165 elvégzett ellenőrzés és vizsgálat eredményeként 13 bűnszervezetet számoltak fel, 631 emberrel szemben kezdeményeztek eljárást hamisítás miatt, és 101 elfogatóparancsot adtak ki. A lefoglalt hamis vagy lejárt szavatosságú élelmiszer mennyisége 11 566 958 kilogramm, a lefoglalt italoké 1 416 168 liter volt.

A hatóságok emellett illegálisan működő vágóhidakat, engedély nélkül működő hús- és halfeldolgozó üzemeket számoltak fel, különböző szállítójárműveket, elektronikai eszközöket, hamis vámáru-nyilatkozatokat és készpénzt foglaltak le.

További részleteket ismertetve közölték: a felszámolt bűnözői csoportok legtöbbje úgy jutott illegális bevételhez, hogy hulladékkezelő cégek munkájába kapcsolódva fértek hozzá a megsemmisítésre váró, lejárt szavatosságú élelmiszerekhez. Oldószerekkel eltávolították az eredeti szavatossági vagy lejárati dátumokat, és új, hamisított dátumokat nyomtattak a csomagolásra. Az újracímkézett termékeket eladásra bocsátották.

"A lejárt élelmiszerek újracímkézése mint bűnözői módszer nem újkeletű, de a jelenlegi mértéke példátlan" - fogalmaztak a hágai közleményben.

Az ilyen élelmiszerek minőségüket tekintve nemcsak romlottak, hanem gyakran egészségügyi kockázatot is jelentenek - hívták fel a figyelmet.

Az élelmiszer- és italágazatban a csalás azonban nem korlátozódik a hamis lejárati dátumok újranyomtatására. Az élelmiszerek és italok hamisítása, valamint a földrajzi árujelzőkkel való visszaélés is gyakori - jegyezték meg.

A hamisított élelmiszerek között leggyakoribb az olívaolaj és az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott bor. A hatóságok emellett gyakran foglalnak le kétes eredetű gyümölcsöket, zöldségeket, húst és húskészítményeket, tenger gyümölcseit, valamint étrend-kiegészítőket és adalékanyagokat - tájékoztattak.

(MTI)