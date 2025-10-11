Friss hírek :: 2025. október 11. 14:05 ::

Embert gázolt a vonat Kecskemétnél

Elgázolt egy embert a Nyugati pályaudvarról Szegedre tartó Napfény InterCity Kecskemét közelében - közölte Facebook-oldalán a Mávinform szombat kora délután.

Azt írták, a baleseti helyszínelés ideje alatt, várhatóan 15 óráig szünetel a forgalom Katonatelep és Kecskemét között. A Budapest-Cegléd-Szeged vonalon így hosszabb eljutási időre kell számítani szombat délután, az utasokat Kecskemét és Nagykőrös között pótlóbuszok szállítják.

A Katasztrófavédelem honlapján arról számolt be, hogy a szerelvényen mintegy százhúsz ember utazott, értük mentesítő járat érkezik, és tűzoltók segítik a biztonságos átszállást.

(MTI)