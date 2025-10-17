Friss hírek :: 2025. október 17. 15:44 ::

Az európai szocialisták végleg kizárták Fico pártját

Az európai szocialisták pártcsaládja (PES) Amszterdamban zajló kongresszusán pénteken véglegesen kizárta soraiból a legnagyobb szlovák kormánypártot, a Robert Fico miniszterelnök vezette Irányt - jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség Giacomo Filibeck főtitkárt idézve.

A kongresszusi küldöttek által egyhangúlag jóváhagyott döntést Filibeck a voksolás előtt azzal indokolta, hogy az Irány lépései az elmúlt években "szembementek a pártcsalád értékeivel és alapelveivel".

A PES döntését az Irány már a múlt hét végén tartott munkatanácskozásán láttamozta, azzal, hogy a döntés a párt és a PES közti folyamatos ideológiai eltávolodás "természetes következménye". Robert Fico korábban a kizárás tervével kapcsolatban úgy nyilatkozott: a PES elnöke, Stefan Löfven egy telefonbeszélgetés során tolmácsolta neki a pártcsalád fenntartásait. Azt mondta, a PES több tagjának "nem tetszett", hogy Robert Fico a második világháború befejezésének évfordulója alkalmából találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, illetve Moszkvába és Pekingbe is ellátogatott.

Pénteken Robert Fico azt mondta: amennyiben ez a lépés annak következménye, hogy ellátogatott a "fasizmus" felett aratott győzelmi megemlékezésre, és annak, hogy az alkotmányban rögzítették, miszerint csak két nem létezik, akkor büszke arra, hogy pártját kizárták.

Az Irány már az elmúlt hét végi munkatanácskozásán jóváhagyta azt a megbízatást, amelyben európai parlamenti képviselőit feljogosítja arra, hogy kezdjenek tárgyalásokat egy másik, már meglévő vagy keletkezőben lévő pártcsaládhoz történő csatlakozásról. A PES pénteki döntésével kapcsolatban Monika Benová, az Irány egyik európai parlamenti képviselője a szlovák hírügynökségnek azt mondta: ő személy szerint a Patrióták Európáért (PfE) pártcsaládhoz való csatlakozást részesítené előnyben, és e pártcsalád részéről már van is ajánlatuk. A Patrióták csoportja jelenleg több mint 80 mandátummal rendelkezik az EP-ben, és ezzel a harmadik legerősebb frakció - tette hozzá.

Az európai szocialisták pártcsaládja már 2023-ban döntött arról, hogy felfüggeszti az Irány, illetve a második legnagyobb szlovák kormánypárt a Hang tagságát. A döntést akkor azzal indokolták, hogy meglátásuk szerint az érintett pártok eltávolodtak a pártcsalád "értékeitől" azzal, hogy kormánykoalícióra léptek a Szlovák Nemzeti Párttal (SNS). Az Irány mostani végleges kizárását jelentő döntést már szeptemberben előrejelezte a PES azzal, hogy a döntést a jelenleg zajló közgyűlésen formálisan is véglegesítik.

(MTI nyomán)