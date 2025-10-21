Friss hírek :: 2025. október 21. 14:07 ::

Nem változtatott az alapkamaton a monetáris tanács

Nem változtatott a jegybanki alapkamat 6,50 százalékos szintjén keddi ülésén a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa.

Nem módosult a kamatfolyosó két széle sem: az egynapos (O/N) betéti kamat 5,50 százalék, felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 7,50 százalék maradt.

Az előző, szeptemberi ülésén sem változtatott a testület sem a jegybanki alapkamaton, sem a kamatfolyosón. A tanács egyhangúlag döntött az alapkamat változatlan szinten tartásáról. A döntés során a monetáris tanács egyetlen javaslatot, az alapkamat változatlan szinten tartását tárgyalta.

A testület egyöntetű értékelése az volt: a szigorú monetáris politikai irányultság fenntartása szükséges.

Legutóbb tavaly szeptemberben változott a jegybanki alapkamat, akkor 25 bázispontos csökkentésről határoztak a tanácstagok.

(MTI)