Több mint 3,5 éves csúcson az alumínium tőzsdei ára

Az alumínium ára több mint 3,5 éves csúcson zárt a londoni fémtőzsdén (LME) kedden. Három hónapos határidőre az alumínium jegyzése 0,82 százalékkal, tonnánként 2899,70 dollárra nőtt.

Az alumínium árát rövid távon a szűkös kínálat, hosszabb távon pedig pozitív keresleti előrejelzések alakítják.

Árfelhajtó hatása van annak, hogy Kína, a világ vezető alumíniumgyártója megerősítette: gátat vet az iparág túltermelésének belföldön, ami miatt csökkentek a termelői árak.

Erősíti az alumínium jegyzését, hogy a globális ellátás szempontjából néhány fontos gyárban műszaki gondok merültek fel. Ilyen például az izlandi Grundartangi-i üzem, ahol részben leállt a termelés elektromos problémák miatt. Eközben az amerikai Alcoa bejelentette, hogy bezárja ausztráliai kwinanai üzemét a bauxitérc minőségének romlása miatt.

Mindeközben továbbra is magas az alumínium iránti kereslet a villamosenergia-termelés kulcsfontosságú, gyorsan növekvő ágazataiban, és szakértők szerint egyelőre nem is várható lanyhulás.

(MTI)