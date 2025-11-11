Friss hírek :: 2025. november 11. 17:38 ::

Új vezetést neveztek ki a szlovák vasúttársaság élére a vasárnapi vonatbalesetet követően

A vasárnap történt vasúti balesettel összefüggésben leváltotta a szlovák vasúttársaság (ZSSK) felső vezetését, és egyúttal ideiglenes vezetőket bízott meg feladataik ellátásával a szlovák közlekedésügyi miniszter, Jozef Ráz kedden - jelentette a tárca közlése alapján a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség.

A szlovák vasúttársaság igazgatótanácsának elnöki posztjára és egyúttal a vállalat vezérigazgatójának Ivana Pinosovát nevezték ki, aki korábban a Szlovák Postánál, a vasúti fuvarozó vállalatnál (ZSSK Cargo) és az állami útfelügyeletnél töltött be menedzseri pozíciókat. Az ideiglenes vezetők az állásokra kiírt új pályázatok elbírálásáig, de legfeljebb fél éven át tölthetik be a posztjaikat.

A szlovák közlekedésügyi miniszter a vasárnap Bazin közelében, illetve a néhány héttel korábban az ország keleti részében, Szádalmásnál történt balesetről kedden azt mondta: nem köti össze őket semmiféle azonos "rendszerhiba", mindkettő egyéni emberi mulasztás következményének tűnik.

A ZSSK vezetésének menesztésére azt követően került sor, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnök a vonatszerencsétlenség miatt a vállalat vezetésének leváltását kérte az illetékes minisztériumtól.

A pozsonyi megyében lévő Bazinnál vasárnap két személyszállító vonat, a Nyitrából Pozsony irányába közlekedő REX 1814-es jelzésű regionális gyors és az Ex 620-as jelzésű gyorsvonat ütközött össze : az előbbibe, amely a bazini állomásról kifele gördült, hátulról belehajtott a másik szerelvény. A vonatokon több százan tartózkodtak, többnyire fiatalok és diákok, 79 sérült kórházi ellátásra szorult.

Bár az ütközés oka hivatalosan továbbra is vizsgálat tárgyát képezi, a ZSSK immár előző vezetője, Ivan Bednarik hétfőn azt mondta: a regionális gyors vezetője a tilos jelzés ellenére arra a sínpályára vezette a vonatot, amelyen a másik gyors közlekedett.

(MTI)