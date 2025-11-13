Friss hírek :: 2025. november 13. 09:21 ::

Teherautó gázolt el több embert egy dél-koreai piacon

Két 70 év körüli nő meghalt, és 18 ember megsérült, mert teherautó gázolt el több embert egy piacon a dél-koreai főváros, Szöul egyik peremvárosában, Pucshonban - jelentette csütörtökön a Yonhap hírügynökség.

A helyi tűzoltóság tisztviselője elmondta, hogy a teherautó a piac járdáján haladó emberekbe rohant. "A sofőr azt állította, hogy hirtelen, akaratlanul gyorsított, de ezt nehéz ellenőrizni a térfigyelő kameráknak a mozgó járműről készített felvételei alapján" - mondta a nyilatkozó, hozzátéve, hogy a jármű 28 métert tolatott, majd 150 métert haladt előre.

Értesülések szerint a 60 év körüli sofőr nem volt ittas, és a helyszínen őrizetbe vették.

A rendőrség szerint az 1 tonnás kisteherautó délelőtt 11 óra körül hajtott az emberek közé a helyi piacon, Szöultól délnyugatra. A biztonsági kamerák felvétele alapján azt feltételezik, hogy a sofőr összekeverte a pedálokat.

(MTI)