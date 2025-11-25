Friss hírek :: 2025. november 25. 09:03 ::

Az EU-ban 5,8 százalékkal nőtt az új autók eladása októberben

Az Európai Unióban 5,8 százalékkal, 916 ezer 609-re nőtt az új autók eladása októberben az előző év azonos hónapjához képest - áll az európai autógyártók szakmai képviseleti szervezete, az ACEA honlapjára kedden fölkerült jelentésben.

Spanyolországban 15,9 százalékkal, Németországban 7,8 százalékkal, Franciaországban pedig 2,9 százalékkal nőtt, Olaszországban viszont 0,5 százalékkal csökkent a forgalomba került új autók száma.

Az elektromos járművek (BEV) eladása 38,6 százalékkal, 173 ezer 173-ra emelkedett az Európai Unióban októberben.

A Volkswagen Csoport eladásai az EU-ban 7,9 százalékkal, a Stellantis-é 6,6 százalékkal, a Renault Csoporté pedig 10 százalékkal nőtt a múlt hónapban. A német luxusautó-gyártó, a BMW AG eladásai 8,7 százalékkal emelkedtek, míg fő versenytársa, a Mercedes-Benz eladásai 2 százalékkal nőttek.

A japán Toyota Csoport járműveinek eladásai 10,8 százalékkal estek, a dél-koreai Hyundai Csoporté viszont 0,1 százalékkal nőttek, miközben Ford Motor Company eladásai 8,8 százalékkal csökkentek októberben tavaly októberrel összevetve.

A Tesla amerikai elektromos autógyártó 5647 járművet adott el az Európai Unióban a múlt hónapban, ami 48 százalékos csökkenést jelent a tavaly októberi 10 ezer 867-hez. Eközben a kínai BYD Co. eladásai 195 százalékkal, 4525-ről, 13 ezer 350-re ugrottak.

Az idei első 10 hónapban az EU-ban az autóeladások 1,4 százalékkal, 8 millió 974 ezer 26-ra nőttek. Az év elejétől október végéig 1 millió 473 ezer 447 új BEV-autót regisztráltak, ami 25,7 százalékos növekedés. Az uniós piaci részesedés 16,4 százalékát tették ki, a részesedés nagyobb az egy évvel korábbi 13,2 százaléknál. A benzinüzemű autók részesedése 27,4 százalékra zsugorodott az egy évvel korábbi 34 százalékról, a dízelüzeműeké pedig 12,3 százalékról, 9,2 százalékra csökkent.

Az ACEA honlapján szereplő adatok szerint Magyarországon 10 ezer 803 új autót helyeztek forgalomba októberben, 7,7 százalékkal többet az egy évvel korábbi 10 ezer 34-nél. A dízeles autók eladása 17,2 százalékkal, 1077-re esett, míg a benzineseké 11,7 százalékkal, 2662-re csökkent. A BEV-autók eladása 48,3 százalékkal, 943-ra emelkedett, a hálózatról is tölthető, plug-in hibrid (PHEV) autóké 62,8 százalékkal, 666-ra ugrott, míg a hibrid-elektromos (HEV) autóké 17,2 százalékkal, 5415-re bővült októberben éves összevetésben.

Az idei első tíz hónapban 106 ezer 755 új autót helyeztek forgalomba Magyarországon, 7,7 százalékkal többet az egy évvel korábbinál. A dízeles autók eladása 1,2 százalékkal, 12 ezer 304-re nőtt, a benzineseké 14,4 százalékkal, 25 ezer 610-re csökkent. A BEV-autók eladása 25,2 százalékkal, 8968-ra, PHEV-autóké 12,8 százalékkal, 5308-ra, a PHEV-autóké pedig 20,2 százalékkal, 53 ezer 995-re emelkedett.

(MTI)