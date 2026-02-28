Friss hírek :: 2026. február 28. 08:21 ::

Sulyok a magyar-amerikai barátság jegyében látogatott New Yorkba

Magyarországon mindig többségben voltak azok, akik a magyar-amerikai barátság pártján álltak, és most ez a kapcsolat minden korábbinál erősebbé vált - jelentette ki Sulyok Tamás köztársasági elnök New Yorkban pénteken, egyesült államokbeli hivatalos látogatásának első állomásán.

Az államfő Magyarország főkonzulátusán a közelgő nemzeti ünnep alkalmából tartott megemlékezésen elmondta, hogy amerikai útjával hitet akar tenni a kétoldalú kapcsolatok szorosabbá tétele mellett is. Hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államokban élő magyar közösségek részei a magyar nemzet egységének és egészének, a találkozás a diaszpóra tagjaival pedig alkalom a nemzeti összetartozás erősítésére.

Sulyok Tamás az 1848-49-es magyar szabadságharc egykori, egyesült államokbeli hatásával kapcsolatban kifejtette, hogy az amerikai polgárok a magyar szabadságharcban saját szabadságeszményeiket látták megjelenni. Az amerikai magyarokból álló közönség előtt Sulyok Tamás rámutatott: a magyar állampolgárság könnyített megszerzésének lehetősége azt jelenti, hogy a "lelki összetartozás" mára "közjogi összetartozássá" vált, ami szavazati jogot jelent, és egyben mindenkit arra biztatott, hogy éljen ezzel a jogával.

A köztársasági elnök megemlékezett az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulójáról, és azt hangoztatta, hogy az akkor létrejött nemzet új minőséget hozott a nemzetközi kapcsolatokban, az alkotmányosságban, a szólás- és vallásszabadság érvényesülésében.

Sulyok Tamás New Yorkban zárt körben is találkozott és kötetlen beszélgetésen vett részt a helyi magyar szervezetek vezetőivel. A magyar államfő hivatalos látogatása szombaton New Yorkban és Philadelphiában folytatódik, ahonnan az amerikai magyarság egyik legnagyobb városába, Clevelandbe utazik.

(MTI)