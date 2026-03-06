Friss hírek :: 2026. március 6. 19:09 ::

Nagyot gyengült ma a forint

Nagyot gyengült pénteken a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon, és a hetet is jelentős mínuszban zárta.

Az eurót este hat órakor 391,29 forinton jegyezték a reggel hét órai 387,81 forint után, a dollár jegyzése 337,03 forintra ment fel 334,09 forintról, a svájci frank jegyzése pedig 433,50 forintra 427,87-ről. A forint így pénteken az euróval és a dollárral szemben 0,9 százalékkal, a svájci frank ellenében pedig 1,3 százalékkal gyengült.

A hét eleje óta a forint gyengült: 3,8 százalékkal az euró, 5,6 százalékkal a dollár és 4,5 százalékkal a svájci frank ellenében.

Péntek esti jegyzésén a forint 1,7 százalékkal áll gyengébben az euróval, 2,9 százalékkal a dollárral és 4,9 százalékkal a svájci frankkal szemben az év elejéhez képest.

(MTI)