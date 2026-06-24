Extra, LMBTQP+ :: 2026. június 24. 22:34 ::

"Saját magával nincsen tisztában" - kiderült, hogy Magyar Péternek van egy "transzfób" minisztere

Ruszin-Szendi Romulusz a Kontrollnak adott interjúban a buzifelvonulás kapcsán arról beszélt, hogy a honvédségnél nincs különbségtétel férfiak és nők között, amennyiben az adott katona képes ellátni a rábízott feladatot, írja az Index.

A miniszter szerint a hadseregben az alkalmasságot minden esetben orvosi és pszichológiai szűrések alapján döntik el, ezért szerinte a nemi szerepek vagy identitás kérdése nem okoz rendszerszintű problémát.

Az interjúban szóba került egy korábbi eset is, amikor – Ruszin-Szendi elmondása szerint – egy átműtött ember jelentkezett katonának. A miniszter erről úgy fogalmazott:

ha saját magával nincsen tisztában, akkor elég nehéz fegyvert adni a kezébe szerintem.

Vajon mit szól ehhez a többi kormánytag és befolyásos tiszás politikus, az élükön Magyar Péterrel, aki támogatja, hogy ferde hajlamú "párok" gyerekeket kapjanak? Vagy Bódis Kriszta, Gyurkó Szilvia, Lannert Judit, esetleg Bicskei László, a Tudományos és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára, aki szerint a buzerancia teljesen természetes, és még büszke is ezen véleményére?